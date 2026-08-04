تیراندازی در کلن آلمان؛ ۴ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، در پی وقوع یک تیراندازی در منطقه مولهایم در شمال شهر کلن واقع در آلمان، ۴ تن زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.
به گفته پلیس، در این منطقه بین چند نفر درگیری، مشاجره و سپس تیراندازی رخ داد.
تحقیقات پلیس و جمعآوری شواهد همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که عامل یا عاملان این تیراندازی چه کسانی بودهاند.
افزون بر آن هنوز روشن نیست که انگیزه این تیراندازی دقیقا چه بوده و چند گلوله شلیک شده است.
یک سخنگوی پلیس صبح امروز سهشنبه ادعا کرد که هیچ خطری شهروندان را تهدید نمیکند.
به گفته پلیس، ۴ زخمی این حادثه که اینک در بیمارستان تحت درمان هستند، به عنوان شاهد و در عین حال مظنون تحت بازداشت قرار گرفتهاند.
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