تیراندازی در کلن آلمان؛ ۴ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، در پی وقوع یک تیراندازی در منطقه مولهایم در شمال شهر کلن واقع در آلمان، ۴ تن زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

به گفته پلیس، در این منطقه بین چند نفر درگیری، مشاجره و سپس تیراندازی رخ داد.

تحقیقات پلیس و جمع‌آوری شواهد همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که عامل یا عاملان این تیراندازی چه کسانی بوده‌اند.

افزون بر آن هنوز روشن نیست که انگیزه این تیراندازی دقیقا چه بوده و چند گلوله شلیک شده است.

یک سخنگوی پلیس صبح امروز سه‌شنبه ادعا کرد که هیچ خطری شهروندان را تهدید نمی‌کند.

به گفته پلیس، ۴ زخمی این حادثه که اینک در بیمارستان تحت درمان هستند، به عنوان شاهد و در عین حال مظنون تحت بازداشت قرار گرفته‌اند.