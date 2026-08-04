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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

تیراندازی در کلن آلمان؛ ۴ نفر زخمی شدند

تیراندازی در کلن آلمان؛ ۴ نفر زخمی شدند

بر اثر وقوع تیراندازی در کلن آلمان، ۴ نفر زخمی شدند؛ حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، در پی وقوع یک تیراندازی در منطقه مولهایم در شمال شهر کلن واقع در آلمان، ۴ تن زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

به گفته پلیس، در این منطقه بین چند نفر درگیری، مشاجره و سپس تیراندازی رخ داد.

تحقیقات پلیس و جمع‌آوری شواهد همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که عامل یا عاملان این تیراندازی چه کسانی بوده‌اند.

افزون بر آن هنوز روشن نیست که انگیزه این تیراندازی دقیقا چه بوده و چند گلوله شلیک شده است.

یک سخنگوی پلیس صبح امروز سه‌شنبه ادعا کرد که هیچ خطری شهروندان را تهدید نمی‌کند.

به گفته پلیس، ۴ زخمی این حادثه که اینک در بیمارستان تحت درمان هستند، به عنوان شاهد و در عین حال مظنون تحت بازداشت قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 6908259

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