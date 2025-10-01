  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۱

شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در مونیخ؛ خیابانی اصلی قرنطینه شد

روزنامه بیلد آلمان از شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در یکی از خیابان‌های شهر مونیخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به نوشته روزنامه بیلد آلمان، به‌دنبال شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در یکی از خیابان‌های اصلی مونیخ، منطقه قرنطینه شد و تیم‌های آتش‌نشانی و پلیس به محل اعزام شدند.

به گفته یکی از سخنگویان پلیس، نیروهای آتش‌نشانی و ماموران پلیس در امتداد خیابان Lerchenauer Strasse مونیخ مستقر شده‌اند.

بیلد نوشته که در پی وقوع این انفجارها و تیراندازی، یک جسد پیدا و یک نفر نیز زخمی شده که جزئیاتی درباره شرایط وی مخابره نشده است.

پلیس می‌گوید که در حال حاضر خطری ساکنان این منطقه را تهدید نمی‌کند.

