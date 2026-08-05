۶ مجروح در تیراندازی در جنوب شرقی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین‌هوا، رسانه‌های فرانسوی روز چهارشنبه گزارش دادند که در تیراندازی سه‌شنبه شب در شهر والنس در جنوب شرقی فرانسه، شش نفر زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم است.

فرانس اینفو گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت محلی (۲۰:۳۰ به وقت گرینویچ) رخ داد، زمانی که یک فرد مسلح قبل از فرار از صحنه با یک وسیله نقلیه با اسلحه تهاجمی به سمت گروهی از مردم آتش گشود.

شش قربانی، پنج مرد و یک زن بین ۱۵ تا ۲۲ سال به بیمارستان منتقل شدند که حال دو نفر از آنها وخیم است. مظنون همچنان متواری است. هویت و انگیزه او هنوز مشخص نیست و تحقیقات در حال انجام است.

یک وسیله نقلیه سوخته که گمان می‌رود در این حمله استفاده شده باشد، بعداً در چند کیلومتری محل حادثه پیدا شد.