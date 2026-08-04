به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش آمریکا بخش بسیار بزرگی از ذخایر موشکهای دوربرد و دقیق خود را در جنگ پنجماهه با ایران مصرف کرده است؛ موضوعی که به گفته چند منبع آگاه، در داخل دولت آمریکا نگرانیهایی درباره آمادگی نظامی برای درگیریهای احتمالی بعدی ایجاد کرده است.
به گفته سه منبع آگاه، ارتش آمریکا تقریباً تمام موشکهای ATACMS و PrSM خود را در جریان جنگ با ایران مصرف کرده است. این موشکها از مهمترین تسلیحات دوربرد و دقیق نیروی زمینی آمریکا هستند.
یکی از منابع گفته است که آمریکا همچنین کمی کمتر از نیمی از کل ذخیره جهانی موشکهای کروز تاماهاک خود را نیز از زمان آغاز جنگ مصرف کرده است. منابع نگران هستند که کاهش شدید این ذخایر، توان بازدارندگی آمریکا در برابر رقبایی مانند چین و روسیه را تضعیف کند و در صورت وقوع بحران دیگری، گزینههای نظامی واشنگتن محدودتر شود.
در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این نگرانیها را رد کرده و مدعی شده است که آمریکا بیش از هر کشور دیگری مهمات دارد و بیش از نیاز خود ذخیره در اختیار دارد. او همچنین گفته صنایع دفاعی آمریکا با بالاترین سرعت در حال افزایش تولید مهمات هستند.
در همین حال سخنگوی پنتاگون نیز مدعی شده که ارتش آمریکا همچنان توانایی کامل برای اجرای مأموریتهای خود را دارد و از زرادخانهای وسیع برخوردار است. با این حال، تحلیلگران هشدار دادهاند که اگر جنگی طولانی ادامه پیدا کند، حتی با افزایش تولید، ممکن است سرعت تولید نتواند مصرف را جبران کند.
این گزارش همچنین میگوید ذخایر برخی سامانههای دفاعی مانند رهگیرهای پاتریوت و تاد نیز کاهش یافته و گزارش اخیر یک اندیشکده آمریکایی (CSIS) برآورد کرده که بخش قابل توجهی از این ذخایر مصرف شده است؛ دو منبع به رویترز گفتهاند این برآوردها با دادههای داخلی آمریکا همخوانی دارد.
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