ترامپ: توافق نزدیک است!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پیش با انتشار گزارش یکشنبه پیش وب‌سایت «بریت‌بارت» درباره پیامش در شبکه اجتماعی «تروث‌سوشال» به نوعی بار دیگر مدعی شد که گفتگوها با ایران در جریان است و توافق نیز نزدیک است.

یکشنبه گذشته ترامپ مدعی شد که «گفتگوها با ایران درباره برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز از روز دوشنبه آغاز می‌شود و توافق نزدیک است.»

علی‌رغم ادعاهای چندباره رئیس‌جمهور آمریکا، مقامات ارشد ایران تاکید کردند که هم‌اکنون هیچ گفتگویی با دولت آمریکا در هیچ زمینه‌ای در جریان نیست و تهران صرفا درباره مسئله نحوه عبورومرور کشتی‌ها در تنگه هرمز با عمان در حال مذاکره است.

پیشتر شبکه تلویزیونی سی‌ بی اس نیز به نقل از مقامات آمریکایی ادعای دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا در خصوص رایزنی میان واشنگتن و تهران را تکذیب کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکایی گفتند که با وجود ادعای ترامپ، هیچ مذاکره جدیدی با ایران برنامه‌ ریزی نشده است. تماس‌ ها نیز از طریق واسطه‌ ها ادامه دارد.