هشدار ژاپن نسبت به گسترش روابط نظامی میان چین، روسیه و کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس فرانس پرس، وزیر دفاع ژاپن امروز سه‌ شنبه اعلام کرد که که این کشور باید با «احساس فوریت و بحران» توان نظامی خود را تقویت کند؛ این سخنان هم‌زمان با انتشار ارزیابی جدید توکیو بیان شد که بار دیگر بر خطرات امنیتی فزاینده ناشی از چین، کره شمالی و روسیه تأکید دارد.

بر اساس اعلام این رسانه، ژاپن هم‌ اکنون در حال افزایش بودجه نظامی و همکاری‌ های امنیتی در آسیا، استقرار سامانه‌ های پرتاب موشک در جزایر دورافتاده، تلاش برای دستیابی به قابلیت‌ های «ضدحمله» و تسهیل قوانین مربوط به صادرات تسلیحات است.

با این حال، شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن اعلام کرد که «بسیار حیاتی است که توکیو با احساس فوریتی شدیدتر از هر زمان دیگری، توانمندی‌ های دفاعی خود را تقویت و متحول سازد.»

وی افزود که در منطقه آسیا-اقیانوسیه، «نه تنها چین و کره شمالی در حال تقویت بیشتر توانمندی‌ های نظامی خود هستند، بلکه همکاری‌ های چین-روسیه و روسیه-کره شمالی نیز رو به گسترش است.»