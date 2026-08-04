به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی ظهر سه‌شنبه در جمع عزاداران اربعین در بیرجند، با تأکید بر اینکه ارزش واقعی اعمال انسان به صداقت و اخلاص در عمل است، گفت: بسیاری از افراد حرف‌های خوب می‌زنند و تبلیغات خوبی دارند، اما وقتی واقعیت کارشان بررسی شود، آن چیزی که در ظاهر نشان داده می‌شود، با حقیقت فاصله دارد.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به توصیه دینی «تزیین لله بالصدق فی الاعمال» گفت: به مؤمنان توصیه شده است که برای خدا زینت کنید بنابراین باید «صدق فی الاعمال» داشته باشیم و در عمل خود صادق باشیم.

حجت‌الاسلام سالاری مکی ادامه داد: خداوند از انسان کارهای بسیار بزرگ و خارج از توان نمی‌خواهد، بلکه گاهی یک کار کوچک که با اخلاص انجام شود، نزد خداوند ارزش بسیار بالایی دارد.

وی با اشاره به داستان حضرت هاجر(س) اظهار کرد: اینکه مادری در مسیر طاعت و حهاد از سر سوز دل و با اخلاص میان صفا و مروه می‌دود، چنان ارزشمند است که همه حاجیان موظف به اقتدا به او در مناسک حج هستند.

امام حسین(ع)؛ نمونه کامل صداقت در راه خدا

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه خداوند خود بهترین معرفی‌کننده اعمال بندگان است، گفت: خداوند به ما دستور داده است همراه با صادقین باشیم و از نمونه های بارز کامل صداقت در راه خدا، سیدالشهدا(ع) است.

وی ادامه داد: دلیل اینکه امام حسین(ع) «نور هدایت و کشتی نجات» است، این است که با تمام وجود برای خدا وارد میدان شد.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به جایگاه امام حسین(ع) در عالم اظهار کرد: خداوند سیدالشهدا(ع) را عزیز عالم کرده است چه اینکه هیچ‌کس به انسان‌ها نامه و دعوت‌نامه‌ای نداده که سیاه‌پوش شوند یا برای امام حسین(ع) عزاداری کنند، اما وقتی محرم می‌رسد، خداوند در دل انسان‌های مؤمن آن آتش محبت را شعله‌ور می‌کند.

وی افزود: با وجود همه فشارهای اقتصادی، مردم نذرهای خود را انجام می‌دهند، لباس سیاه می‌پوشند، مجالس روضه برپا می‌کنند و به کربلا می‌روند، چراکه خداوند اراده کرده است محبت سیدالشهدا(ع) در عالم فراگیر شود.

اربعین؛ جلوه گسترش جهانی محبت سیدالشهدا(ع)

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: هرچه به ظهور امام زمان(عج) نزدیک‌تر می‌شویم، خداوند می‌خواهد امام حسین(ع) بیشتر به مردم جهان شناسانده شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل امروز پیاده‌روی اربعین و مراسم جاماندگان نسبت به سال‌های گذشته گسترش پیدا کرده است در حالی که ۲۰ یا ۳۰ سال قبل چنین گستردگی وجود نداشت.

وی با اشاره به پیام جهانی قیام عاشورا گفت: امروز در دنیا، هر انسان آزاده‌ای که با ظلم مقابله می‌کند، به سیدالشهدا(ع) اقتدا دارد چراکه امام حسین(ع) قله ظلم‌ستیزی است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی فرمود «ما ملت امام حسینیم»، گفت: این جمله نشان می‌دهد که مکتب امام حسین(ع) یک مکتب زنده و جهانی است.

وی با اشاره به فضیلت زیارت امام حسین(ع) افزود: در روایات برای زیارت سیدالشهدا(ع) ثواب‌های بزرگی بیان شده است؛ از جمله اینکه کسی که به زیارت امام حسین(ع) برود، ثواب هزار حج مقبول و هزار عمره مقبول برای او نوشته می‌شود و به ازای هر قدمی که برمی‌دارد، یک ثواب برای او نوشته، یک گناه از او پاک و یک درجه به او داده می‌شود.

شناخت جبهه حق و باطل؛ ضرورت فهم پیام عاشورا

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت شناخت جریان مقابل امام حسین(ع) گفت: در کنار شناخت جبهه سیدالشهدا(ع)، باید جبهه مقابل را نیز بشناسیم و بدانیم چه کسانی در برابر امام ایستادند.

وی با بیان اینکه زیارت اربعین فقط خواندن چند جمله نیست، بلکه یک آیین‌نامه و یک مسیر معرفتی است، افزود: در این زیارت می‌خوانیم که امام حسین(ع) خون و جان خود را در راه خدا تقدیم کرد تا بندگان خدا را از جهالت و گمراهی نجات دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر انسان فقط ظاهر برنامه‌های حسینی را ببیند، پیام اصلی را درک نکرده است، گفت: اگر کسی برای امام حسین(ع) هزینه کند، موکب بزند، سیاه‌پوشی کند و برنامه برگزار کند، اما پیام زیارت اربعین و هدف قیام عاشورا را نخواند و نشناسد، هنوز کار تمام نشده است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به ویژگی‌های جریان مقابل سیدالشهدا(ع) گفت: در زیارت اربعین درباره کسانی که در مقابل امام حسین(ع) ایستادند، آمده است؛ کسانی که دنیا آنها را فریب داد و دنیاطلبی باعث شد حقیقت را کنار بگذارند.