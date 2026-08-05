دختران حاج قاسم پای کار عشق؛ سه موکب برای همراهی جاماندگان اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، اربعین، فقط یک روز در تقویم نیست بلکه قرار عاشقانی است که دلهایشان، فاصله را نمیشناسد. روزی که هر کس، هر کجا باشد، سلامش را به سوی کربلا میفرستد و دلش را در مسیر قدمهای زائران جا میگذارد.
امسال هم دلدادگان حسین(ع) گرد هم آمدند، نه برای آنکه تنها در سوگ بنشینند، بلکه تا با خدمت، عشقشان را معنا کنند. یکی جرعهای آب تعارف کرد، دیگری لبخندی هدیه داد، یکی زیارتنامهای به نیابت از شهدا تقدیم کرد و همه، دلهایشان را راهی بینالحرمین کردند. گویی هر لیوان آب، ادامه عطش فرات بود و هر قدم، تکرار همان عهدی که قرنهاست عاشقان با سیدالشهدا(ع) بستهاند.
موکب دختران حاج قاسم، سهم کوچکی از این دریای محبت بود... سهمی که شاید در ظاهر، شربتی خنک و بطری آبی ساده بود، اما در حقیقت، نذر دلهایی بود که آرزو داشتند حتی از دور، خادم زائران حسین(ع) باشند. خدمت، اینجا رنگ عشق داشت و خستگی، جایی در میان لبخندهای زائران پیدا نمیکرد.
قابی ماندگار برای دختران حاج قاسم
مراسم جاماندگان به پایان رسید و همه گمان کردند قصه امروز تمام شده است، ناگهان عطر پرچم آقا در فضا پیچید، گویی خود امام حسین(ع) آمده بود تا بر شانههای خسته خادمان دست محبت بکشد. آن پرچم، تنها تکهای پارچه نبود بلکه نشانی از نگاه مهربانی بود که میگفت: «سلامتان رسید... زحمتهایتان دیده شد.»
برای دختران حاج قاسم، آن لحظه به یادگاری ماند. قاب کوچکی از یک روز بزرگ، نشانی از اینکه عشق به حسین(ع) فاصله نمیشناسد و خدمت در مسیر او، حتی با یک جرعه آب و یک لبخند، در دفتر ارادت عاشقان ثبت میشود. پرچمی که بوی کربلا داشت، تا همیشه یادآور روزی خواهد بود که دلهایشان را در مسیر عاشقی جا گذاشتند.
خدمات دختران حاج قاسم به دلداگان اربعین
الهه حسنی، مسئول جبهه دختران حاج قاسم خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر ، از برپایی سه موکب توسط تشکل دختران حاج قاسم در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی خبر داد و افزود: موکب «دختران حاج قاسم دستگرد» در میدان آزادی و ابتدای مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین برپا شد که در این موکب از زائران با شربت و کیک پذیرایی شد.
حسنی افزود: موکب «دختران حاج قاسم بیرجند» نیز در سهراه صیاد شیرازی مستقر بود و در این موکب یکهزار بطری آب، یکهزار عدد یخمک، یکهزار و ۲۰۰ عدد ویفر، ۷۰۰ عدد ویفر کاکائویی، چهار سینی حلوا، چند سینی انجیر، هندوانه، مگنت یخچالی و جاکلیدی میان زائران توزیع شد.
وی ادامه داد: موکب «دختران حاج قاسم» روستای دهنو نیز با پذیرایی از زائران، آب، شربت، ویفر و کش مو توزیع کرد.
مسئول جبهه دختران حاج قاسم خراسان جنوبی بیان کرد: دختران حاج قاسم مسجد حضرت علیبنابیطالب (ع) نیز با توزیع آبنبات چوبی در خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی مشارکت داشتند.
و اینگونه، قصه خدمت دختران حاج قاسم در روز جاماندگان اربعین به پایان نرسید چراکه خاطره آن لحظهها در دلشان ماندگار شد. پرچمی که بر دستانشان نشست، تنها یادگاری یک روز نبود... نشانی بود از عهدی دوباره با راه حسین(ع)، تا بدانند هر قدم کوچک در مسیر عشق، میتواند روایت بزرگی از دلدادگی باشد.
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