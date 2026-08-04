زنان زینبی روایتگر پیام عاشورا در مسیر اربعین هستند

رقیه مرادی در حاشیه راهپیمایی اربعین حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور بانوان در پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی ساری گفت: زنان مسلمان ایرانی با الهام از سیره حضرت زینب (س)، همچنان پرچمدار روایت حقیقت، تبیین پیام عاشورا و پاسداری از مسیر نورانی اهل‌بیت (ع) هستند.

وی با اشاره به برگزاری آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان ساری اظهار کرد: حضور گسترده بانوان در این مراسم، جلوه‌ای از ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی زنان مازندرانی است که با گام‌های استوار خود، ارادتشان را به سیدالشهدا (ع) و مکتب عاشورا نشان دادند.

وی افزود: مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین در ساری از امامزاده عباس تا میدان امام حسین (ع) به صحنه‌ای از عشق، معرفت و وفاداری تبدیل شد و بانوان شرکت‌کننده با حضور خود نشان دادند که پیام عاشورا همچنان در متن جامعه زنده و پویاست.

دبیر شورای راهبری بانوان استان مازندران با بیان اینکه نقش زنان در نهضت حسینی از همان واقعه کربلا تا امروز ادامه داشته است، تصریح کرد: پس از شهادت امام حسین (ع)، این حضرت زینب (س) بود که با خطبه‌ها و روشنگری‌های خود اجازه نداد حقیقت عاشورا تحریف شود و امروز نیز بانوان با تکیه بر همان الگو، وظیفه جهاد تبیین و انتقال ارزش‌های حسینی را بر عهده دارند.

مرادی ادامه داد: بانوان شرکت‌کننده در پیاده‌روی جاماندگان اربعین، با الهام از پیام حضرت زینب (س)، بار دیگر نشان دادند که زن مسلمان ایرانی وارث صلابت زینبی است؛ صلابتی که در برابر ظلم و بیعت ناحق ایستادگی می‌کند و شعار «مِثْلِی‌ لَا یُبَایِعُ‌ مِثْلَه» را به عنوان نماد عزت و آزادگی زنده نگه داشته است.

وی حضور بانوان در این آیین را نمادی از آگاهی، بصیرت و مسئولیت‌پذیری زنان جامعه دانست و گفت: زنان مازندرانی با حضور در این مسیر معنوی، پیام کربلا را از دل تاریخ به امروز منتقل می‌کنند و پرچم بیداری و حقیقت‌طلبی را بر دوش می‌کشند.

دبیر شورای راهبری بانوان استان مازندران با تأکید بر نقش بانوان در ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) اظهار کرد: پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در ساری، امسال نیز صحنه‌ای از شکوه ایمان، همدلی و هم‌افزایی اجتماعی بود و حضور بانوان نشان داد که زن ایرانی همچنان ادامه‌دهنده راه زینبی در روایت حقیقت و تبیین پیام اربعین است.

وی خاطرنشان کرد: اربعین تنها یک حرکت آیینی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی ارزش‌هایی همچون آزادگی، مقاومت، ایثار و مسئولیت اجتماعی است و بانوان با حضور فعال خود در این عرصه، نقش مهمی در انتقال این مفاهیم به نسل‌های آینده دارند.