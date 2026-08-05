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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۷

روایت خدمت‌رسانی موکب بی‌بی شهربانو رفسنجان به زائرین اربعین

روایت خدمت‌رسانی موکب بی‌بی شهربانو رفسنجان به زائرین اربعین

کرمان- مسئول موکب حضرت بی‌بی شهربانو رفسنجان از خدمات رسانی بی وقفه این موکب به زائرین اربعین خبر داد. 

محمد احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فعالیت این موکب در سال ۱۳۸۴ گفت: موکب حضرت بی‌بی شهربانو از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را با هدف خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آغاز کرد و در ایام محرم و صفر، در صحن عقیله، میزبان و خدمتگزار هزاران زائر حسینی است.

وی افزود: فعالیت این مجموعه در سال‌های ابتدایی با پذیرایی ساده و توزیع چای در مقابل حرم مطهر حضرت سیدالشهدا(ع) آغاز شد؛ اما با گسترش فعالیت‌ها و افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی، اکنون موکب حضرت بی‌بی شهربانو در صحن حضرت زینب(س) به‌صورت گسترده به زائران خدمات ارائه شد.

احمدیان، با تشریح آمار خدمات روزانه این موکب اظهار کرد: روزانه بیش از ۵ هزار وعده صبحانه، بین ۵ تا ۷ هزار پرس ناهار و حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار پرس شام میان زائران توزیع شد.

روایت خدمت‌رسانی موکب بی‌بی شهربانو رفسنجان به زائرین اربعین

مسئول موکب حضرت بی‌بی شهربانو ادامه داد: علاوه بر توزیع وعده‌های اصلی غذایی، برای پذیرایی بهتر از زائران، میان‌وعده‌هایی شامل فالوده کرمانی و کلوچه نیز در برنامه خدمات این موکب قرار داشت.

وی تأکید کرد: استمرار این حرکت مردمی از سال ۱۳۸۴ تاکنون، حاصل همراهی و مشارکت خادمان، خیران و عاشقان اهل‌بیت(ع) است؛ خدمتی که با یک استکان چای در جوار حرم مطهر امام حسین(ع) آغاز شد و امروز به یکی از برنامه‌های گسترده پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران حسینی در ایام محرم و صفر تبدیل شده است.

کد مطلب 6908555

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