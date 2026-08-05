محمد احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فعالیت این موکب در سال ۱۳۸۴ گفت: موکب حضرت بی‌بی شهربانو از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را با هدف خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آغاز کرد و در ایام محرم و صفر، در صحن عقیله، میزبان و خدمتگزار هزاران زائر حسینی است.

وی افزود: فعالیت این مجموعه در سال‌های ابتدایی با پذیرایی ساده و توزیع چای در مقابل حرم مطهر حضرت سیدالشهدا(ع) آغاز شد؛ اما با گسترش فعالیت‌ها و افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی، اکنون موکب حضرت بی‌بی شهربانو در صحن حضرت زینب(س) به‌صورت گسترده به زائران خدمات ارائه شد.

احمدیان، با تشریح آمار خدمات روزانه این موکب اظهار کرد: روزانه بیش از ۵ هزار وعده صبحانه، بین ۵ تا ۷ هزار پرس ناهار و حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار پرس شام میان زائران توزیع شد.

مسئول موکب حضرت بی‌بی شهربانو ادامه داد: علاوه بر توزیع وعده‌های اصلی غذایی، برای پذیرایی بهتر از زائران، میان‌وعده‌هایی شامل فالوده کرمانی و کلوچه نیز در برنامه خدمات این موکب قرار داشت.

وی تأکید کرد: استمرار این حرکت مردمی از سال ۱۳۸۴ تاکنون، حاصل همراهی و مشارکت خادمان، خیران و عاشقان اهل‌بیت(ع) است؛ خدمتی که با یک استکان چای در جوار حرم مطهر امام حسین(ع) آغاز شد و امروز به یکی از برنامه‌های گسترده پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران حسینی در ایام محرم و صفر تبدیل شده است.