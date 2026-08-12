به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «سکوت برهها» طی یک تور در شهرهای مختلف بریتانیا روی صحنه میرود. «سکوت برهها» پیش از این در سال ۱۹۹۱ به کارگردانی جاناتان دمی و با بازی آنتونی هاپکینز و جودی فاستر روی پرده رفت و با استقبال بزرگ منتقدان و تماشاگران همراه شد و بیشترین جایزه اسکار آن سال را از آن خود کرد. بعدتر فیلمی دیگر با نام «هانیبال» با بازی مجدد هاپکینز ساخته شد و پس از آن هم سریالی با محوریت همین شخصیت و با بازی مس میکلسون در ۳ فصل ساخته شد که استقبال مخاطبان را به دنبال داشت. حالا در عرصه تئاتر نیز اقتباسی جدید از رمان معروف توماس هریس روی صحنه میرود.
این نمایشنامه توسط جینا جیونفریدو از رمان توماس هریس اقتباس شده و به کارگردانی نیکولای فاستر اجرا شده است. این نمایش به داستان کلاریس استارلینگ کارآموز افبیآی میپردازد که در تلاش است تا با هانیبال لکتر روانپزشک و قاتل محکوم مصاحبه کند، به این امید که بینش او به دستگیری یک قاتل زنجیرهای معروف به بوفالو بیل کمک کند.
رمانهای هریس با حضور لکتر بیش از ۵۰ میلیون نسخه در سراسر جهان فروختهاند و الهامبخش اقتباسهای سینمایی و تلویزیونی متعددی بودهاند. «سکوت برهها» اولین بار در سال ۱۹۸۸ منتشر شد و همچنان نقطه عطفی در ژانر تریلر است.
در این نمایش جان پارتریج نقش دکتر لکتر را ایفا میکند و مالی گالاگر در اولین حضور حرفهای خود در تئاتر نقش کلاریس استارلینگ را بازی میکند، به همراه الیور فارنورث در نقش جک کرافورد و سم جکسون در نقش بوفالو بیل.
همچنین در این گروه بازیگرانی همچون مینال پاتل در نقش فردریک چیلتون، جو موسلی در نقش سناتور روث مارتین، لوتی آمور در نقش کاترین مارتین، مارک پیچی در نقش پیلچر، اندرو جوشی در نقش پترسون، جانی مگناتی در نقش ورتیمر حضور دارند و مری تیمبرل هیل نیز در نقشهای متنوعی ایفای نقش میکند. این نمایش تا ۱۵ آگوست ۲۰۲۶ در کرو، لستر اجرا خواهد شد و سپس در طی یک تور در شهرهای مختلف بریتانیا و ایرلند تا سال ۲۰۲۷ اجرا خواهد داشت.
دیگر عوامل این نمایش شامل طراح مایکل تیلور، طراح صدا کارولین داونینگ، طراح پروجکشن جورج ریو، آهنگساز گرنت اولدینگ، طراح نور هاوارد هادسون و انتخاب بازیگر هری بلومناو هستند. جولیا توماس مدیر اجرایی است.
«سکوت برهها» توسط شرکتهای Indigo Productions و Crossroads Live با همکاری Curve تهیه شده است.
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