برنامه توزیع سهمیه داروهای حیاتی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبدالهی‌اصل، با اشاره به تداوم پایش و مدیریت زنجیره تأمین دارو، گفت: برنامه توزیع داروهای تخصصی شامل فاکتور هشت نوترکیب (کوآگیت ۱۰۰۰ واحدی)، سرتیکان ۰.۲۵ میلی‌گرم (اورولیموس)، ساپروتاک ۰.۵ میلی‌گرم، مایکوفنولیک اسید ۳۶۰ میلی‌گرم (مرولیک) و اومان کمپلکس PCC برای سهمیه‌های مرداد ۱۴۰۵ و در برخی اقلام تا پایان مهر و آذر، به شرکت‌های پخش ذی‌ربط ابلاغ شده است.

وی افزود: شرکت‌های پخش موظف هستند پس از هماهنگی با معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، سهمیه‌های ابلاغی را مطابق برنامه تعیین‌شده به مراکز درمانی و داروخانه‌های معرفی‌شده تحویل دهند و در صورت اعلام عدم نیاز هر دانشگاه، سهمیه مربوطه را در ستاد شرکت نگهداری و موضوع را به اداره کل داروی سازمان غذا و دارو اعلام کنند.

عبدالهی‌اصل تأکید کرد: در داروهای مشمول نظام سهمیه‌بندی مبتنی بر استعلام بیمه در سامانه تیتک، تخصیص سهمیه منوط به ثبت استعلام بیمه توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی، گفت: رعایت ضوابط توزیع و تحویل داروها مطابق آیین‌نامه‌های مربوط و مقررات قانونی، نقش مهمی در دسترسی عادلانه بیماران به داروهای حیاتی و تخصصی و مدیریت مطلوب زنجیره تأمین دارویی کشور دارد.