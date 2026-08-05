به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری در نشست شورای اداری شهرستان آوج با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای این شهرستان، برای تکمیل چند طرح مهم دستورات ویژهای صادر کرد.
وی با اشاره به روند اجرای پروژه مجتمع فرهنگی آوج، بر ضرورت تأمین اعتبار و تسریع در تکمیل این طرح تأکید کرد و دستور تخصیص صددرصدی بودجه مورد نیاز این پروژه را صادر کرد.
استاندار قزوین با بیان اینکه تکمیل زیرساختهای فرهنگی از مطالبات مهم مردم آوج است، خواستار آن شد که روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شده و مجتمع فرهنگی در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسد.
ضربالاجل برای تکمیل مسکن ملی آوج
نوذری همچنین با اشاره به دغدغه متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرستان آوج برای تحویل واحدها، بر ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه تأکید کرد.
وی با توجه به شرایط اقلیمی و سردسیر بودن آوج، دستگاههای متولی و بانکهای عامل را مکلف کرد با تجمیع آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی، روند تکمیل واحدها را به گونهای مدیریت کنند که پیش از آغاز فصل سرما، واحدهای آماده سکونت به متقاضیان تحویل شود.
استاندار قزوین همچنین در این نشست بر ضرورت ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی شهرستان تأکید کرد و دستور تسریع در عملیات تعریض دو کیلومتر از مسیر گردنه آوج به رزن در محدوده استان قزوین را صادر کرد.
نوذری هدف از اجرای این طرح را کاهش حوادث جادهای و تسهیل تردد در این محور عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی دستگاههای مسئول برای اجرای عملیات عمرانی این مسیر شد.
ظرفیت آبگرم آوج در مسیر توسعه گردشگری
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان آوج، بهویژه چشمههای آبگرم، از قرار گرفتن ایجاد منطقه گردشگری آبگرم در دستور کار خبر داد.
استاندار قزوین گفت: این طرح با همکاری ادارهکل اوقاف و امور خیریه دنبال خواهد شد و برای توسعه زیرساختهای گردشگری منطقه نیز اقدامات لازم در دستور کار قرار میگیرد.
نوذری در پایان با تقدیر از تلاش مسئولان شهرستان، آوج را دارای ظرفیتهای قابل توجه در حوزههای کشاورزی و گردشگری دانست و اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان حمایت از طرحهای توسعهمحور و استفاده از ظرفیتهای شهرستان برای ایجاد جهش اقتصادی و ارتقای سطح معیشت مردم است.
مقرر شده است ادارهکل راه و شهرسازی نسبت به الحاق زمین برای توسعه سکونتگاههای آبگرم و همچنین تخصیص اراضی پیرامونی برای احداث زیرساختهای رفاهی در محدوده پل معلق آوج اقدام کند.
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