استان قزوین در مسیر اربعین؛ دلدادگان حسینی به راه افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، همایش بزرگ «دلدادگان حسینی» از صبح امروز در نقاط مختلف استان قزوین آغاز شده و عاشقان اهلبیت(ع) با حضور در مسیرهای تعیینشده، به عزاداری و پیادهروی اربعین میپردازند.
در شهر قزوین، این مراسم از ساعت ۹ صبح از میدان میرعماد آغاز شده و شرکتکنندگان در مسیر حرکت به سمت آستان مقدس امامزاده حسین(ع) در حال پیادهروی هستند.
همچنین در شهرستان بوئینزهرا، برنامههای پیادهروی اربعین از ساعت ۸:۳۰ صبح در نقاط مختلف این شهرستان آغاز شده و مردم شهرها و روستاهای منطقه در مسیرهای تعیینشده به سمت بقاع متبرکه و گلزارهای شهدا حرکت کردهاند.
در شهر بوئینزهرا، حرکت از چهارراه بسیج به سمت امامزاده ابراهیم(ع) شهرک حسینآباد انجام میشود.
در شال، دلدادگان حسینی از مسجد جامع شال به سمت گلزار شهدا حرکت کردهاند و در دانسفهان نیز مسیر پیادهروی از مسجد جامع به سمت امامزاده منور خاتون(س) تعیین شده است.
همچنین مردم ارداق از مسجد جامع به سمت امامزاده عقیل(ع)، سگزآباد از مسجد جامع به سمت امامزاده علیاکبر(ع) و مردم عصمتآباد از مسجد حضرت ابوالفضل(ع) به سمت امامزاده حلیمه خاتون(س) در این همایش حضور دارند.
بر اساس برنامه اعلامشده، حرکت دلدادگان حسینی در آوج نیز از ساعت ۱۰ صبح از آستان امامزاده محمدطاهر(ع) به سمت موکب سیدالشهدا(ع) شهرستان آوج آغاز خواهد شد.
این برنامهها در دیگر نقاط استان نیز در حال برگزاری است و مردم با حضور خانوادگی در مسیرهای پیادهروی، ضمن عزاداری برای حضرت سیدالشهدا(ع)، جلوهای از عشق و ارادت خود به مکتب عاشورا را به نمایش میگذارند.
در مسیر پیادهروی دلدادگان حسینی در شهر قزوین نیز ۴۰ موکب برای پذیرایی و خدمترسانی به شرکتکنندگان آماده شدهاند.
همایش «دلدادگان حسینی» در استان قزوین با محوریت ادارهکل تبلیغات اسلامی و همکاری دستگاههای اجرایی، هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی و موکبهای حسینی برگزار میشود.
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