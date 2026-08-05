کشف ۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در یک منزل مسکونی در عسلویه

علیرضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف پنج دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان عسلویه خبر داد و اظهار کرد: این تجهیزات در جریان بازرسیها و پایشهای میدانی مأموران مدیریت برق شهرستان، در یک واحد مسکونی شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی جمعآوری شد.
مدیر برق شهرستان عسلویه با بیان اینکه تجهیزات کشفشده در فضای مجزایی از حیاط یک منزل مسکونی نصب شده بود، افزود: بررسیها نشان داد این دستگاهها از طریق انشعاب غیرمجاز و پیش از کنتور برق، با مصرفی حدود ۱۸ کیلووات در حال فعالیت بودند که پس از هماهنگی با دادستانی و پلیس آگاهی، انشعاب غیرمجاز قطع و تجهیزات توقیف شد.
وی با اشاره به حواشی اجرای این مأموریت خاطرنشان کرد: در زمان اجرای عملیات، تعدادی از ساکنان محل با ایجاد تنش و تلاش برای انتقال دستگاههای استخراج رمزارز، قصد جلوگیری از اجرای قانون را داشتند، اما با هوشیاری کارکنان مدیریت برق و همراهی مأموران انتظامی، عملیات بدون وقفه انجام و تمامی تجهیزات ضبط شد.
زارعی با تأکید بر اینکه شرکت توزیع نیروی برق با هرگونه استفاده غیرقانونی از شبکه برق برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت، تصریح کرد: فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه و تجهیزات برق، موجب افزایش بار مصرف و کاهش پایداری شبکه شده و میتواند روند تأمین برق مشترکان را با مشکل مواجه کند.
مدیر برق شهرستان عسلویه از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی شرکت توزیع نیروی برق گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.
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