کشف ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در تبریز طی مانور سراسری «مهتاب»

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج‌نیا روز دوشنبه با اشاره به اجرای طرح ملی «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی و مقابله با مصارف غیرمجاز برق، کاهش تلفات شبکه و صیانت از حقوق مشترکان به‌صورت مستمر در سطح کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: در جریان اجرای این مانور، یک مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در محدوده امور برق ائل‌گلی تبریز شناسایی شد که در بازرسی از آن ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه بخشی از ناترازی انرژی ناشی از فعالیت مصارف غیرمجاز به‌ویژه مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز است، ادامه داد: این مراکز با مصرف سنگین و غیرقانونی برق، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرده و علاوه بر افزایش تلفات انرژی، موجب افت کیفیت برق‌رسانی و آسیب به تجهیزات برقی مشترکان می‌شوند.

فرج‌نیا با اشاره به دستورالعمل‌های شرکت توانیر در برخورد با این تخلفات گفت: انشعاب‌هایی که به‌صورت غیرقانونی برای استخراج رمزارز در بخش‌های مختلف از جمله خانگی، تجاری، کارگاهی و دامداری مورد استفاده قرار می‌گیرند، شناسایی شده و ضمن جمع‌آوری تجهیزات، با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد می‌شود.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در اجرای این مانور افزود: این عملیات با تلاش همکاران دفتر حراست و امور برق ائل‌گلی و با همراهی دادستان مرکز استان و فرماندهی انتظامی، در چارچوب برنامه‌های طرح مهتاب و با هماهنگی مراجع قضایی انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز همچنین با اشاره به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» از مشترکان خواست با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد و مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر دستگاه استخراج رمزارز با توان مصرفی حدود ۳.۸ کیلووات، روزانه نزدیک به ۹۱ کیلووات‌ساعت انرژی مصرف می‌کند و مصرف هر ماینر معادل برق مصرفی حدود ۱۱ واحد مسکونی است؛ بنابراین با کشف و جمع‌آوری ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز، به میزان مصرف متعارف حدود ۵۵۰ واحد مسکونی در مصرف برق صرفه‌جویی شده است.

فرج‌نیا از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ شرکت توانیر یا تماس با مرکز ۱۲۱ گزارش دهند تا ضمن برخورد قانونی با متخلفان، از پاداش‌های تعیین‌شده نیز بهره‌مند شوند.