نسخه شهرداری برای آرامستان جدید تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به تکمیل ظرفیت آخرین قطعه دفن روزانه در بهشت زهرا (س)، موضوع احداث آرامستان‌های جدید بار دیگر به یکی از اولویت‌های مدیریت شهری تهران تبدیل شده است.

محسن پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است که آخرین قطعه دفن روزانه این آرامستان به‌زودی تکمیل می‌شود. همزمان، مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، از ارائه لایحه احداث آرامستان‌های جدید به شورای شهر خبر داده است.

موضوع کمبود ظرفیت بهشت زهرا طی چهار سال گذشته بارها از سوی مدیریت شهری مطرح شده است. شهرداری تهران در این مدت چندین محل را برای احداث آرامستان جدید معرفی کرد و شورای شهر نیز با این پیشنهادها موافقت کرد، اما به دلیل ورود سایر دستگاه‌ها، اجرای این طرح‌ها به نتیجه نرسید.

مدیران شهری تأکید می‌کنند با وجود تکمیل ظرفیت قطعه دفن روزانه، دفن متوفیان در سایر قطعاتی که قبلاً توسط شهروندان پیش‌خرید شده، همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین چند نقطه جدید برای احداث آرامستان در نظر گرفته شده که در صورت تصویب نهایی شورای شهر، عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

تهران در حال حاضر تنها یک آرامستان رسمی دارد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان علاوه بر چالش تأمین ظرفیت دفن، مشکلات ترافیکی گسترده‌ای نیز ایجاد کرده است. تمرکز مراجعه‌کنندگان به بهشت زهرا (س) به‌ویژه در روزهای پایانی هفته، موجب افزایش بار ترافیکی در محورهای منتهی به جنوب پایتخت می‌شود.

در این میان، دیدگاه‌های متفاوتی درباره راهکار آینده وجود دارد. برخی کارشناسان بر توسعه بهشت زهرا به دلیل وجود زیرساخت‌های لازم تأکید دارند، در حالی که گروهی دیگر احداث آرامستان‌های جدید در نقاط مختلف شهر را راهکاری مناسب‌تر برای توزیع سفرها و کاهش بار ترافیکی می‌دانند.

کارشناسان معتقدند هرگونه تصمیم برای توسعه یا احداث آرامستان‌های جدید باید با در نظر گرفتن پیوست‌های اجتماعی، ترافیکی و خدماتی اتخاذ شود تا ضمن پاسخگویی به نیاز آینده پایتخت، از تکرار مشکلات کنونی جلوگیری شود.