به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عزیزه رحمانی، دانشجوی رشته علوم قرآن گرایش اعجاز پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن دانشگاه شهید بهشتی، تنها یک جلسه علمی نبود؛ بلکه روایتی از پیروزی امید بر ناامیدی و پیوند عمیق میان «تجربه زیسته» و «کلام وحی» بود.

رحمانی که با عنوان مسن‌ترین دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شده است، پژوهش خود را با عنوان «استخراج و تحلیل آیات مرتبط با اصول بهبود کیفیت زندگی در قرآن» با موفقیت و کسب رتبه عالی در پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن به پایان رساند.

گروه اساتید حاضر در جلسه دفاع فرزانه روحانی و یوسف خان محمدی اساتید داور، زهرا بشارتی استاد راهنما و منصوره سادات خاتمی نماینده تحصیلات تکمیلی پژوهشکده بودند.

پژوهشی برخاسته از ۳۱ سال ایثار

پشتوانه این پایان‌نامه، ۳۱ سال مراقبت شبانه‌روزی و خالصانه از فرزندی است که با بیماری بسیار سخت و ناتوانی در بلع دست‌ و پنجه نرم می‌کرد؛ فرزندی که طبق پیش‌بینی پزشکان باید خیلی زود از دنیا می‌رفت، اما با فداکاری بی‌دریغ مادر، ۳۱ سال در کنار او زندگی کرد.

عزیزه رحمانی در تمام این سه دهه، علی‌رغم تمام محدودیت‌ها و تنهایی در مراقبت، بدون آنکه بتواند از فضای خانه خارج شود، با توکل به خداوند، از فرزندش پرستاری کرد.

او در تشریح انگیزه خود می‌گوید: پزشکان به من می‌گفتند این فرزند باعث زجر شماست و دعا کنید زنده نماند؛ اما من با تکیه بر ایمان و وظیفه‌شناسی، یک‌تنه بار این امانت الهی را به دوش کشیدم. آنچه امروز در پایان‌نامه‌ام با عنوان «مدیریت کیفیت زندگی» مطرح کرده‌ام، فرمول‌های انتزاعی نیست؛ بلکه حاصل سال‌ها تمرین عملی این اصول در کوران حوادث است.

اصول روان‌شناسی مثبت‌گرا در آینه قرآن

رحمانی در این پژوهش با شناسایی ۷۱۸ آیه، هشت اصلِ «انتظار امور غیرمنتظره»، «مواجهه دلیرانه با واقعیت»، «یادگیری»، «فعالیت پویا»، «بخشش و فراموشی»، «مراقبت جسمانی»، «دوست خبره» و «کمک‌رسانی» را از متن قرآن استخراج کرده است.

به‌ویژه اصل «مواجهه دلیرانه با واقعیت» در این پژوهش، بازتاب مستقیم سبک زندگی خود پژوهشگر است که با وجود تمامی چالش‌های طاقت‌فرسا، نه تنها تسلیم نشد، بلکه پس از فقدان فرزند، مسیر علمی را با اراده‌ای پولادین آغاز کرد و در کنار دانشجویان جوان، با رتبه‌ای عالی به دفاع از پایان‌نامه خود پرداخت.

تأیید اساتید بر اصالت اثر

فرزانه روحانی مشهدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن دانشگاه شهید بهشتی گفت: خانم رحمانی بزرگوار از آن دست انسان‌هایی هستند که قرآن را زندگی کرده اند و نور قرآن را در وجودشان پرورش داده اند. همین قرابت روحی ایشان با قرآن در تحلیل‌های تفسیری شان در پایان نامه نیز مشهود بود.

یوسف خان محمدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن دانشگاه شهید بهشتی نیز حاصل تلاش خانم رحمانی را کاربردی کردن مفاهیم قرآن در عرصه زندگی توصیف کرد و رویکرد ایشان راگامی برای توسعه توانمندسازی انسان در جامعه و جهان دانست.

زهرا بشارتی، استاد راهنمای این پایان‌نامه، ضمن ادای احترام به شخصیت و استقامت خانم رحمانی، بیان کرد: «ایشان برای ما تنها یک دانشجو نبودند؛ بلکه با صبر، تواضع و درایتی که از سال‌ها تجربه زیسته کسب کرده بودند، به این پژوهش عمق و اصالتی بخشیدند که در کمتر اثر آکادمیکی دیده می‌شود. پایان‌نامه ایشان، پیوند میان آموزه‌های قرآنی و زندگی واقعی است.»

این موفقیت عزیزه رحمانی، پیام روشنی برای جامعه است: اینکه هیچ رنجی بی‌حکمت نیست و با نگاه ایمانی، می‌توان تلخ‌ترین فصل‌های زندگی را به غنی‌ترین منابع دانش و رشد تبدیل کرد.