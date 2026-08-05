گرمای ۵۰ درجه تا اوایل هفته آینده در بوشهر ماندگار است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با تداوم استقرار توده هوای گرم در سطح استان تا اوایل هفته آینده، دمای هوا مقادیر بالایی خواهد داشت و در برخی نقاط، دمای بیشینه به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و بیش از آن خواهد رسید. همچنین طی این مدت در برخی از ساعات افزایش رطوبت و شرجی هوا مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه تا روز جمعه با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی (غالباً در مناطق شرقی و جنوبی استان)، بصورت تندباد لحظه ای، رعدوبرق و بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر، در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی و مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.