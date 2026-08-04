گرمای ۵۰ درجه در استان بوشهر تداوم دارد؛افزایش رطوبت و شرجی هوا

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با تداوم استقرار توده هوای گرم در سطح استان تا روز شنبه، دمای هوا مقادیر بالایی خواهد داشت و در برخی نقاط، دمای بیشینه به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و بیش از آن خواهد رسید. همچنین طی این مدت در برخی از ساعات افزایش رطوبت و شرجی هوا مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه طی امروز با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی (غالباً در مناطق شرقی استان)، بصورت تندباد لحظه ای، رعدوبرق و بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، افزایش ابر، در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی و مه صبحگاهی خواهد بود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد امروز غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در ساعاتی از بعد از ظهر در مناطق شمالی و مرکزی ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت، فردا جنوب غربی تا شمال غربی، ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، امروز برخی ساعات در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.