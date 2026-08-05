ثبات نسبی دما در همدان تا اوایل هفته آینده

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز چهارشنبه چهاردهم مردادماه تا اوایل هفته آینده تغییر محسوسی در دماهای بیشینه استان نخواهیم داشت و در این مدت نوسانات دمایی به‌صورت محدود و موقتی رخ خواهد داد.

وی افزود:در روزهای پایانی هفته افزایش ابر در ساعات مختلف آسمان استان پیش‌بینی می‌شود و این شرایط به‌ویژه در ساعات بعدازظهر با رشد ابرها همراه خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: احتمال بارش‌های موقتی و پراکنده در برخی مناطق استان وجود دارد و افزایش سرعت وزش باد نیز در این مدت دور از انتظار نیست.

زاهدی با اشاره به کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: دمای هوا در ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۷ تا ۳۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده و بهار با دمای ۱۵ درجه خنک‌ترین و نهاوند و اسدآباد با دمای ۳۸ درجه گرم‌ترین نقاط استان بودند.

وی درباره وضعیت کیفی هوا نیز بیان کرد: شرایط کیفی هوا در بیشتر مناطق استان قابل قبول پیش‌بینی می‌شود با این حال در برخی مناطق شرقی استان، به دلیل وزش باد و جریان‌های شرقی، احتمال شکل‌گیری غبار رقیق در ساعاتی از روز وجود دارد.