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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در آران و بیدگل کشف شد

۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در آران و بیدگل کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی آران و بیدگل ازکشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این محموله در بازرسی از یک دستگاه کامیون حمل سوخت شناسایی و توقیف شد.

قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از عرضه سوخت خارج از شبکه رسمی، مأموران انتظامی شهرستان آران و بیدگل هنگام گشت‌زنی و کنترل معابر، به یک دستگاه کامیون حمل سوخت که در یکی از محدوده‌های شهرستان متوقف شده بود، مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های اولیه و انجام هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، موضوع را در دستور کار قرار دادند و با همکاری کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بازرسی از این کامیون را انجام دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل ادامه داد: در جریان این بازرسی، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف و مشخص شد محموله سوخت، فاقد مدارک و مستندات لازم برای عرضه در چارچوب شبکه رسمی توزیع است.

صالحان ارزش سوخت کشف‌شده را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: کامیون حامل سوخت به همراه محموله مکشوفه پس از انجام اقدامات قانونی، برای بررسی و تعیین تکلیف نهایی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی پلیس در حوزه مقابله با قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: جابه‌جایی، نگهداری و عرضه سوخت خارج از شبکه توزیع، علاوه بر ایجاد اختلال در نظام توزیع، می‌تواند زمینه‌ساز قاچاق و تضییع حقوق عمومی شود؛ ازاین‌رو مأموران انتظامی با جدیت با این‌گونه تخلفات و جرایم برخورد می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه نگهداری، انتقال یا عرضه غیرقانونی سوخت، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6909013

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