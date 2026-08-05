۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در آران و بیدگل کشف شد

قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از عرضه سوخت خارج از شبکه رسمی، مأموران انتظامی شهرستان آران و بیدگل هنگام گشت‌زنی و کنترل معابر، به یک دستگاه کامیون حمل سوخت که در یکی از محدوده‌های شهرستان متوقف شده بود، مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های اولیه و انجام هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، موضوع را در دستور کار قرار دادند و با همکاری کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بازرسی از این کامیون را انجام دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل ادامه داد: در جریان این بازرسی، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف و مشخص شد محموله سوخت، فاقد مدارک و مستندات لازم برای عرضه در چارچوب شبکه رسمی توزیع است.

صالحان ارزش سوخت کشف‌شده را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: کامیون حامل سوخت به همراه محموله مکشوفه پس از انجام اقدامات قانونی، برای بررسی و تعیین تکلیف نهایی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی پلیس در حوزه مقابله با قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: جابه‌جایی، نگهداری و عرضه سوخت خارج از شبکه توزیع، علاوه بر ایجاد اختلال در نظام توزیع، می‌تواند زمینه‌ساز قاچاق و تضییع حقوق عمومی شود؛ ازاین‌رو مأموران انتظامی با جدیت با این‌گونه تخلفات و جرایم برخورد می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه نگهداری، انتقال یا عرضه غیرقانونی سوخت، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.