به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی محمدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده نگهداری و عرضه ۱۵۰ قوطی کمپوت آناناس قاچاق به ارزش ۴۳۹ میلیون ریال در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان همدان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به ارائه‌نشدن مدارک گمرکی اتهام نگهداری و عرضه کالای قاچاق را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: متصدی این واحد صنفی علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به پرداخت ۸۷۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم شد.

محمدی خاطرنشان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان این کالای قاچاق را از یک واحد صنفی کشف و پرونده تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.