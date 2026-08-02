صفایی: خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کرمانشاه به ۶۹ هزار تن رسید

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم خرید تضمینی محصولات کشاورزی در استان خبر داد و اظهار کرد: از آغاز فصل خرید تضمینی تا دهم مردادماه، در مجموع ۶۸ هزار و ۱۰۰ تن گندم، کلزا و جو توسط مراکز خرید وابسته به شبکه تعاون روستایی استان از کشاورزان خریداری شده است.

وی با اشاره به جزئیات این خریدها افزود: در این مدت ۶۳ هزار و ۳۶۰ تن گندم، ۵ هزار و ۳۴۰ تن دانه روغنی کلزا و ۳۰۰ تن جو از کشاورزان استان خریداری شده است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع گندم خریداری شده، ۵۸ هزار و ۱۸۰ تن گندم معمولی و حدود ۵ هزار و ۱۸۰ تن نیز گندم دوروم بوده است.

صفایی با بیان اینکه روند حمل و ذخیره‌سازی محصولات به صورت مستمر در حال انجام است، گفت: تاکنون ۵۳ هزار و ۹۴۱ تن گندم خریداری‌شده به کارخانه‌های آرد و سیلوهای تعیین‌شده حمل شده و حدود پنج هزار تن نیز در سیلوی گهواره ذخیره‌سازی شده است.

وی افزود: همچنین تمامی دانه‌های روغنی کلزای خریداری‌شده به کارخانه‌های روغن‌کشی حمل شده و خرید ۳۰۰ تن جو نیز از طریق مراکز فعال تعاون روستایی انجام گرفته است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت مراکز خرید در سطح استان خاطرنشان کرد: عملیات خرید تضمینی از طریق ۲۰ مرکز فعال خرید گندم، ۱۰ مرکز خرید کلزا و یک مرکز خرید جو وابسته به شبکه تعاون روستایی انجام شده و در شهرستان‌هایی که برداشت محصولات همچنان ادامه دارد، این مراکز آماده دریافت محصولات کشاورزان هستند.

صفایی هدف از اجرای خرید تضمینی را حمایت از تولید محصولات راهبردی کشاورزی عنوان کرد و گفت: این اقدام علاوه بر پشتیبانی از تولید و تأمین امنیت غذایی کشور، از کشاورزان در برابر نوسانات بازار حمایت کرده و مانع از بروز زیان احتمالی برای آنان می‌شود.

وی تأکید کرد: شبکه تعاون روستایی با تمام ظرفیت در کنار کشاورزان قرار دارد و تلاش می‌کند فرآیند خرید، حمل و تحویل محصولات در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین مشکل انجام شود.