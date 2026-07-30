گل محمدی: سالانه ۱۸ میلیون مترمکعب آب با ضایعات برنج هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گل محمدی ظهر پنجشنبه در مراسم روز ملی مزرعه برنج استان گیلان که با محوریت رونمایی از دو رقم جدید در موسسه تحقیقات برنج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، به ویژه ۸۰ شهید تولیدکننده بخش کشاورزی و ۱۱ شهید وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: اگرچه طی یک سال گذشته با حملات و تحریم های ناجوانمردانه مواجه بودیم، اما با تلاش همه ارکان اجرایی و همت کشاورزان و تولیدکنندگان که در خط مقدم امنیت غذایی کشور هستند، چالش غذا نداشتیم.

وی جنگ ۱۲ روزه، اسنپبک و حذف ارز ترجیحی، حوادث دی ماه و ماه رمضان، جنگ رمضان و عید نوروز و محاصره دریایی را از جمله رویدادهای یک سال اخیر برشمرد و افزود: شاهد آرامش بازار هستیم و تا امروز هیچگونه کمبودی در کالاهای اساسی نداشتیم که این خود یک دستاورد بسیار مهم محسوب می شود، زیرا بسیاری از کشورهای غیردرگیر در جنگ رمضان نیز با چالش تامین غذا مواجه شدهاند.

رئیس سازمان تات ضمن قدردانی از کشاورزان، تولیدکنندگان، تشکل ها، اصناف و مدیران بخش کشاورزی جهت تداوم تولید، اضافه کرد: توجه دولت به بخش کشاورزی یک فرصت ویژه است و باید با همدلی و انسجام همه بخشها، این روند را ادامه دهیم تا مقاومت بیش از چهار ماه ملت در مقابل دشمن، منجر به پیروزی کامل ایران شود.

گلمحمدی در عین حال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را پشتوانه فکری بخش های تصمیم ساز کشور دانست و بیان کرد: با کمک تحقیق، آموزش و ترویج، دانش تولید را توسعه می دهیم تا شاهد ارتقای بهره وری باشیم.

وی برنامه های سازمان تات را مبتنی بر مدیریت چالش های اقلیمی از جمله ابرچالش آب دانست و تأکید کرد: به دنبال جبران خلاء عملکرد کشاورزان پیشرو و سنتی هستیم و در این راه از آخرین فناوری های نوین داخلی و خارجی شامل هوشمندسازی، هوش مصنوعی و روش های نوین آبیاری استفاده می کنیم.

رئیس سازمان تات با تأکید بر لزوم بهره مندی از ظرفیت علمی همه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی و بخش خصوصی در توسعه کشاورزی، ادامه داد: ۱۷ درصد اعضای هیئت علمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سازمان تات حضور دارند و برای استفاده از ۸۳ درصد دیگر، باید به سراغ دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برویم تا زنجیره ارزش تولید محصولات کشاورزی را رقم بزنیم.

وی تحقیق، آموزش و ترویج را منجر به تولید بیشتر و اقتصادی تر دانست و اضافه کرد: سند امنیت غذایی دارای چهار رکن دسترسی، فراهمی، سلامت مصرف و پایداری تولید و منابع است که باید هر چهار رکن را محقق کنیم.

گل محمدی با بیان اینکه کشاورزی در استان گیلان اقتصادی است، تصریح کرد: ۱۰ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور، سهم گیلان است، زیرا محصولات اقتصادی مانند برنج، کیوی، زیتون و انواع محصولات شیلاتی در گیلان کشت میشود. این در حالی است که هشت موسسه و پژوهشکده و مرکز تحقیقات بخش کشاورزی در گیلان وجود دارد که اهمیت این بخش را نشان میدهد.

رئیس سازمان تات، برنج را یک محصول استراتژیک ملی دانست که در سفره ایرانی ها نقش دارد و بیان کرد: هم وزارت جهاد کشاورزی و هم سازمان تات، توجه ویژه ای به برنج دارند، لذا به دنبال حل چالش های تولید برنج از طریق زنجیره ارزش هستیم.

وی اصلاح ارقام متناسب با ذائقه مردم، پایداری تولید، کاهش وابستگی، کاهش مصرف آب، توسعه دانش و فناوری، کاهش ضایعات و یکپارچه سازی اراضی را از جمله برنامه های وزارت جهاد برای تکمیل زنجیره ارزش برنج دانست و گفت: کوچک بودن شالیزارها، عدم توسعه دانش در اراضی را موجب می شود و لذا باید از خرد شدن شالیزارها در قالب ارث جلوگیری کنیم تا زمینه حمایت آموزشی و ترویجی از شالیکاران فراهم شود.

گل محمدی از معرفی ارقام متناسب با اقلیم و دارای عملکرد بالاتر و حفظ کیفیت پخت و کاهش مصرف آب توسط موسسه تحقیقات برنج کشور خبر داد و بیان کرد: دو سال پیش رقم «هستی» معرفی شد که سطح زیر کشت آن به ۲۰۰۰ هکتار رسیده است. عدم استفاده از بذر گواهیشده، یکی از چالش های تولید بوده که در حوزه برنج، کمتر از ۱۰ درصد است.

وی در ادامه با اشاره به معرفی دو رقم جدید برنج با نامهای «تی تی» و «کویر»، این ارقام را ترکیبی از ارقام پرمحصول و کیفی دانست که دارای عملکرد بالاتر هستند و افزود: استفاده از ارقام پرمحصول، نیاز به واردات را کاهش میدهد و می توانیم با خرید تضمینی، زمینه خوداتکایی مد نظر برنامه هفتم را فراهم کنیم.

رئیس سازمان تات رویکرد این سازمان در سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» را «توسعه دانش و فناوری» دانست و بیان کرد: جهش تولید در شالیزارها در دستور کار بوده و در حال حاضر، ۴۰ هزار هکتار سطح زیر کشت داریم. همچنین ۶۵ مزرعه الگویی برای ۶ محصول گندم، برنج، جو، ذرت، کلزا و پنبه فعال شده است.

وی از ارائه بسته های مدیریتی برنج به شالیکاران خبر داد و گفت: به دنبال کاهش ضایعات برنج هستیم که با استفاده از کمباین تا پنج درصد از ریزش برداشت جلوگیری می شود؛ با سرمایه گذاری در بخش کارخانجات شالیکوبی جهت بازسازی و نوسازی نیز تا ۱۰ درصد شاهد کاهش ضایعات خواهیم بود.

گل محمدی با بیان اینکه هر دانه برنج، ۹۹ سیسی آب مصرف می کند، متذکر شد: با ضایعات روزانه هشت تنی برنج مواجه هستیم که غذای ۵۶ هزار نفر است، یعنی سالانه ۱۸ میلیون مترمکعب آب را هدر میدهیم که باید از طریق فرهنگ سازی، مدیریت مصرف داشته باشیم.

رئیس سازمان تات در ادامه به فعالیت های بین المللی این سازمان در بخش تحقیق و توسعه اشاره کرد و افزود: ۱۵ رقم برنج وارداتی داریم که هم با ذائقه مردم سازگاری دارد و هم زمینه خوداتکایی، اشتغالزایی، جلوگیری از خروج ارز و کاهش وابستگی به واردات را فراهم میکند.

وی در پایان امنیت غذایی را وابسته به معیشت مردم دانست و تأکید کرد: امنیت غذایی زمانی محقق می شود که در کنار فراهمی، سلامت مصرف و پایداری تولید، دسترسی را رقم بزنیم و مردم قدرت خرید محصولات کشاورزی را داشته باشند.