به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباس‌زاده روز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان عجب‌شیر که با حضور امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای تأمین و شورای اداری، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از خانواده معظم شهدا و نیز فرماندهان انتظامی شهرستان‌های همجوار عجب‌شیر برگزار شد، از خدمات و تلاش‌های شایسته سرهنگ داداشی فرمانده اسبق انتظامی شهرستان با اهداء لوح سپاس قدردانی و بجای وی سرهنگ امیر کربلایی دستجردی را به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان معرفی کرد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان در ادامه این مراسم با بیان اینکه پلیس دنبال امنیت پایدار در جامعه است، افزود: امنیت پایدار در جامعه با مشارکت مردم برقرار می شود و در جائیکه مردم و شهروندان با پلیس همکاری کرده‌اند؛ نیروی انتظامی موفق و عملکرد بالایی داشته است.

عباس‌زاده با اشاره به اینکه پلیس خدمتگذار مردم و جان فدای کشور و آرمان های انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کرد: پلیس استان آذربایجان‌شرقی در جنگ تحمیلی اخیر عملکرد بسیارمطلوبی داشت و هرخودرو ی پلیس به عنوان یک کلانتری شبانه روز در خدمت شهروندان بوده ومردم ضمن رضایتمندی و همکاری با پلیس قدردان زحمات کارکنان انتظامی همیشه حاضر در صحنه هستند.