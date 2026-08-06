۳۹ پروژه اولویت دار گیلان برای ارائه به هیئت دولت تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم‌اندیشی نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی با استاندار، صبح پنجشنبه در سازمان مدیریت برنامه ریزی گیلان برگزار شد.

در این نشست که با هدف هم افزایی برای ارائه بسته پیشنهادی به هیئت دولت در آستانه سفر استانی ترتیب یافته بود، نمایندگان بر حل سه معضل اساسی پسماند، فاضلاب و راه‌های استان به عنوان اولویت‌ های اصلی تأکید کردند.

استاندار گیلان نیز با اعلام ۵ اولویت کلان از جمله اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان برای مدیریت پسماند در ۸ پهنه، از تصویب ۳۹ پروژه (سه پروژه از هر حوزه انتخابیه) برای ارائه به هیئت دولت خبر داد و بر لزوم مدیریت انتظارات و عدالت در توزیع اعتبارات تأکید کرد.

مدیریت انتظارات، کلید موفقیت سفر استانی است

مهدی فلاح، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس، در این نشست با اشاره به محدودیت‌های منابع مالی کشور اظهار کرد: سفر هیئت دولت به گیلان باید به گونه‌ای مدیریت شود که سطح انتظارات جامعه کنترل شده و پروژه‌ها به صورت واقع‌بینانه و عملیاتی دنبال شوند.

فلاح همچنین بر لزوم شفاف‌سازی دقیق منابع تأمین اعتبار پروژه‌های پیشنهادی تأکید کرد.

بحران پسماند، اولویت نخست استان است

سلمان زارع، نماینده مردم لاهیجان در مجلس، با انتقاد شدید از وضعیت اسفبار مدیریت پسماند در استان گفت: حل معضل پسماند که متأسفانه به مزارع و رودخانه‌ها نفوذ کرده و تبعات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری به همراه داشته است، باید به عنوان مهم‌ترین اولویت این سفر مورد پیگیری ویژه قرار گیرد.

وی همچنین به پروژه محور سیاهکل به لاهیجان اشاره کرد و افزود: تکمیل این محور ارتباطی می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش ترافیک سنگین کل استان ایفا کند.

سه معضل فاضلاب، پسماند و راه، اولویت‌های استانی هستند

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس، با برشمردن سه معضل اساسی استان گفت: فاضلاب، پسماند و راه‌های استان، موضوعاتی هستند که علاوه بر جنبه استانی، دغدغه مشترک اکثر شهرستان‌ها محسوب می‌شوند.

وی پیشنهاد داد که از ظرفیت ماده ۵۶ قانون برنامه توسعه برای حداکثر بهره‌برداری استفاده شود و تأکید کرد: در این سفر باید به دنبال اخذ مجوزهای کلیدی و رفع موانع اجرایی باشیم، نه صرفاً جذب اعتبار.

پروژه‌های آماده و ضروری در اولویت باشند

ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس، با تأکید بر لزوم تفکیک بودجه به دو بخش عمومی و شهرستانی اظهار کرد: بخشی از بودجه باید به مسائل عمومی استان اختصاص یابد که همه شهرستان‌ها را درگیر می‌کند، مانند راه و فاضلاب. اما در بخش شهرستانی، نباید تعداد پروژه‌ها از حد معقول فراتر رود؛ از هر شهرستان حداکثر سه پروژه مهم و ضروری که از قبل مطالعات و آماده‌سازی اولیه آنها انجام شده، در دستور کار قرار گیرند.

عدالت در توزیع پروژه‌های استانی رعایت شود

کریم معصومی، نماینده فومن در مجلس، با گلایه از عدم توازن در توزیع پروژه‌ها در سطح استان گفت: متأسفانه عدالت در توزیع اعتبارات و پروژه‌های استانی حتی در سطح شهرستان‌ها رعایت نمی‌شود.

وی افزود: پروژه‌های مشترکی مانند فاضلاب، راه و آب شرب نیازمند نگاه عادلانه و توزیع متوازن هستند.

معصومی پیشنهاد کرد که در هر شهرستان دو تا سه پروژه، به ویژه پروژه‌های رها شده و نیمه‌تمام، تعیین تکلیف شوند.

۳۹ پروژه اولویت‌دار تعیین و پیگیری می‌شود

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در جمع‌بندی نهایی این نشست، با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای کشور، گفت: هنر مدیریت استان این است که با منابع محدود، بیشترین بهره‌وری را برای مردم به ارمغان آورد.

وی با بیان اینکه از دولت می‌توان دو نوع حکم دریافت کرد: مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای که هر دو مسیر برای پیشبرد پروژه‌ها قابل پیگیری است.

استاندار گیلان با بیان اینکه سفر هیئت دولت به گیلان به صورت مستمر و ادامه‌دار خواهد بود، افزود: با استفاده از تجارب ارزشمند ادوار گذشته، باید دو مسأله کلیدی و حیاتی استان را حل کنیم.

حق شناس با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه محله‌محوری با محوریت مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت، اظهار کرد: مدارس موجود در استان عمدتاً کهنه و فرسوده هستند و دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به نوسازی و بهسازی فضاهای آموزشی دارد.

وی مهم‌ترین اولویت‌های استان را به این ترتیب اعلام کرد:

مدیریت پسماند: با اعتبار پیش‌بینی شده ۶ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد ۸ پهنه در کل استان، تکمیل شبکه فاضلاب، سد سفیدرود و سد پلرود، راه رشت به قزوین و تأمین آب روستایی، پروژه‌های نیمه‌تمام و شهرک‌های صنعتی (به عنوان پروژه‌های غیربودجه‌ای)

حق‌شناس در پایان با اشاره به پل آستارا به عنوان «ویترین جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شمال غربی»، از نمایندگان خواست تا حداکثر سه پروژه اولویت اول، دوم و سوم از هر حوزه انتخابیه (جمعاً ۳۹ پروژه) را ارائه دهند و تأکید کرد: تلاش می‌کنیم برای همه پروژه‌های معرفی شده مصوبه لازم را از هیئت دولت اخذ کنیم.