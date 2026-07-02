علیرضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسات اخیر با استاندار گیلان و استانهای شمالی کشور در تهران، اظهار کرد: تصمیم بر این شد که سند توسعه پیشرفت استانهای شمالی با محوریت سه استان و با تمرکز بر موضوعات مشترک منطقه شمال، استارت خورده و انشاءالله با همکاری و هماهنگی کامل به پیش رود.
وی با اعلام این خبر خوش برای مردم گیلان، افزود: عملیات اجرایی کنارگذر شهرستان انزلی، تالش و همچنین روگذر لنگرود را در سال جاری با قدرت بیشتری آغاز خواهیم کرد و این پروژهها را تا حصول نتیجه نهایی ادامه میدهیم تا بخشی از مشکلات ترافیکی و زیرساختی این مناطق مرتفع گردد.
نورانی در ادامه با اشاره به حجم عظیم طرح های زیرساختی استان، تصریح کرد: در حوزه طرحهای ملی، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده است و در بخش طرحهای استانی نیز چیزی در حدود ۶ هزار میلیارد تومان برنامهریزی شده است که رویکرد اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توجه ویژه به زیرساخت های گیلان، تکمیل راه های مواصلاتی، استاندارد سازی معابر و توسعه حوزه های دانش بنیان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان با اشاره به تعداد قابل توجه طرحهای نیمهتمام در استان، گفت: در حوزه طرحهای استانی، حدود ۳ هزار و ۴۰۰ طرح نیمهتمام داریم که برای تکمیل آنها نیازمند اعتبارات جدی هستیم. همچنین در بخش طرحهای ملی نیز ۵۷ پروژه مهم و حیاتی از جمله فاضلاب، راههای ارتباطی، بیمارستانها و... در دستور کار قرار دارد که تکمیل آنها نیازمند تزریق اعتبارات ملی است.
وی در خصوص پروژه راهآهن رشت-آستارا، تصریح کرد: این پروژه جزو طرحهای ملی محسوب میشود و ۳۷ کیلومتر از آن در چارچوب اقتصاد دریا محور تعریف شده است که تأمین منابع مالی آن از طریق سرمایهگذاری و تعهدات دولت در آینده دنبال خواهد شد.
نورانی با اشاره به جلسه امروز خود با نماینده ویژه رییس جمهور در حوزه اقتصاد دریامحور، بر اهمیت اقتصاد دریا محور برای استان گیلان تأکید کرد و گفت: در این جلسه بر قابلیتهای کوتاهمدت استان در حوزه دریا تمرکز کردیم و پرورش ماهیان خاویاری به عنوان یکی از اولویتهای اساسی و راهبردی استان مطرح شد که نیازمند یک عزم جدی و برنامهریزی اصولی است.
وی افزود: از نماینده ویژه رئیس جمهور درخواست کردیم که تسهیلات ویژه، خط اعتباری خاص با مدت زمان مناسب برای سرمایهگذاران حوزه خاویاری در نظر گرفته شود که ایشان قول مساعد دادند این موضوع را در سطح ملی مطرح کنند تا شاهد اقبال بیشتر سرمایهگذاران به این صنعت پرسود و راهبردی در گیلان باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تحقق این برنامهها، تأکید کرد: انشاءالله با استارتهای خوبی که در این حوزهها زده خواهد شد، شاهد تحول اساسی در زیرساختها و اقتصاد استان باشیم و بتوانیم از ظرفیتهای بینظیر گیلان در مسیر توسعه پایدار و همهجانبه بهرهبرداری کنیم.
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