امنیت گردشگران و حفاظت از طبیعت باید همزمان تامین شود

بهگزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم رضا رستگار گفت: یگان حفاظت محیطزیست تاکنون بیش از ۱۵۴ شهید و جانباخته را در راه پاسداری از طبیعت ایران اسلامی تقدیم کرده است؛ ایثارگرانی که با جانفشانی خود از سرمایههای طبیعی و زیستی کشور حراست کردند و یاد و نام آنان همواره در حافظه ملی ایران ماندگار خواهد بود.
وی با اشاره به همکاری مستمر این یگان با یگان حفاظت میراثفرهنگی، افزود: بسیاری از عرصههای طبیعی کشور در مجاورت یا در محدوده آثار تاریخی، محوطههای باستانشناسی و میراث ارزشمند فرهنگی قرار دارند؛ از همین رو همکاری میان دو یگان، ضرورتی راهبردی برای حفاظت همزمان از میراثطبیعی و فرهنگی کشور محسوب میشود.
رستگار تصریح کرد: تعامل میان یگان حفاظت محیطزیست و یگان حفاظت میراثفرهنگی بر پایه تفاهمنامهها، دستورالعملهای مشترک و مأموریتهای همپوشان شکل گرفته و این همکاری در سالهای اخیر روندی رو به گسترش داشته است. هدف آن است که این تعامل از سطح هماهنگیهای اداری فراتر رفته و به همکاریهای عملیاتی و میدانی مؤثر تبدیل شود.
وی با اشاره به اهمیت گردشگری پایدار، اظهار کرد: توسعه گردشگری زمانی ارزشمند خواهد بود که در چارچوب قوانین، اسناد بالادستی و ضوابط زیستمحیطی دنبال شود و هیچگونه آسیبی به زیستبومهای طبیعی وارد نکند.
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