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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

امنیت گردشگران و حفاظت از طبیعت باید همزمان تامین شود

امنیت گردشگران و حفاظت از طبیعت باید همزمان تامین شود

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست، بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، توسعه گردشگری مسئولانه، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی، تأکید کرد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم رضا رستگار گفت: یگان حفاظت محیط‌زیست تاکنون بیش از ۱۵۴ شهید و جان‌باخته را در راه پاسداری از طبیعت ایران اسلامی تقدیم کرده است؛ ایثارگرانی که با جان‌فشانی خود از سرمایه‌های طبیعی و زیستی کشور حراست کردند و یاد و نام آنان همواره در حافظه ملی ایران ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به همکاری مستمر این یگان با یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، افزود: بسیاری از عرصه‌های طبیعی کشور در مجاورت یا در محدوده آثار تاریخی، محوطه‌های باستان‌شناسی و میراث ارزشمند فرهنگی قرار دارند؛ از همین رو همکاری میان دو یگان، ضرورتی راهبردی برای حفاظت همزمان از میراث‌طبیعی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

رستگار تصریح کرد: تعامل میان یگان حفاظت محیط‌زیست و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی بر پایه تفاهم‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مشترک و مأموریت‌های هم‌پوشان شکل گرفته و این همکاری در سال‌های اخیر روندی رو به گسترش داشته است. هدف آن است که این تعامل از سطح هماهنگی‌های اداری فراتر رفته و به همکاری‌های عملیاتی و میدانی مؤثر تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت گردشگری پایدار، اظهار کرد: توسعه گردشگری زمانی ارزشمند خواهد بود که در چارچوب قوانین، اسناد بالادستی و ضوابط زیست‌محیطی دنبال شود و هیچ‌گونه آسیبی به زیست‌بوم‌های طبیعی وارد نکند.

کد مطلب 6909743
حبیب احسنی پور

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