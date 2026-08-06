سرهنگ حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع سرقت از یک منزل در شهر اصفهان و گزارش مفقودی مقادیری طلا و لوازم منزل به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی، بررسی صحنه جرم، جمع‌آوری سرنخ‌های موجود و انجام تحقیقات میدانی، موفق شدند هویت سه نفر از اعضای این باند را شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمان را در مخفیگاه‌هایشان شناسایی و در عملیاتی جداگانه دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف بخشی از اموال مسروقه در بازرسی از مخفیگاه متهمان تصریح کرد: تعدادی از طلاها و لوازم منزل سرقت‌شده در جریان این عملیات کشف و برای شناسایی و بازگرداندن به مالباخته در اختیار پلیس قرار گرفت.

علی‌اکبری گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و در جریان تحقیقات تخصصی، به ارتکاب سرقت اعتراف کردند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی متهمان و کشف اموال بیشتر ادامه دارد، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی از شهروندان خواست برای پیشگیری از سرقت، هنگام ترک منزل از ایمن بودن درها و پنجره‌ها اطمینان حاصل کنند، از نگهداری طلا و وجوه نقد در محل‌های قابل دسترس خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.