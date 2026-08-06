به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن احمدی، در دیدار با احسان خواصی رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان با حضور قاسم میرزایی معاون بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان، با بیان اینکه امروز رسانه و فضای مجازی صرفاً ابزار اطلاع‌رسانی نیستند، بلکه به یکی از ارکان اصلی توسعه، امیدآفرینی، شکل‌دهی به افکار عمومی و ایجاد ارتباط مؤثر میان مردم، نخبگان، بخش خصوصی و مدیران تبدیل شده‌اند، گفت: شایسته است پارک علم و فناوری استان از ظرفیت رسانه به عنوان یک بازوی راهبردی در توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری بهره‌مند شود.

وی با اشاره به این که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، صدای رسای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان بود، یادآور شد: این صدا نباید یک جریان ارتباطی یک‌طرفه باشد، بلکه رسانه‌ها باید به یک پل ارتباطی دوسویه میان شرکت‌ها، مردم و مسئولان تبدیل شوند.

مسئول مرکز فضای مجازی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تاکید بر اینکه توانمندی‌ها، دستاوردها، محصولات، خدمات و ظرفیت‌های شرکت‌های فناور؛ به شکلی دقیق، حرفه‌ای و مستمر به جامعه معرفی شوند، گفت: آشنایی مردم با این ظرفیت‌ها علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به فناوری‌های بومی، موجب تقویت فرهنگ نوآوری، حمایت از تولید دانش‌بنیان و ایجاد امید نسبت به آینده علمی و اقتصادی استان خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رسانه‌ها ظرفیتی برای تریبون مطالبات و دغدغه‌های فعالان حوزه فناوری هستند، افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان با چالش‌هایی در حوزه‌های تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، بازار، قوانین و فرآیندهای اجرایی مواجه هستند، این مسائل باید با نگاهی کارشناسانه، منصفانه و مسئولانه به گوش مدیران و تصمیم‌گیران برسد. در این بین رسانه می‌تواند زمینه گفتگوی سازنده میان بخش فناوری و دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده و به اصلاح فرآیندها و تصمیم‌سازی‌های مؤثر کمک کند.

احمدی با اشاره به اینکه نگاه‌ها به رسانه، نگاهی راهبردی باشد، یادآور شد: رسانه‌ها می‌توانند هم روایتگر موفقیت‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های فناور باشند و هم بازتاب‌دهنده مطالبات و نیازهای واقعی آنان.

وی با اشاره به اینکه هرچه این ارتباط شفاف‌تر، مستمرتر و تعاملی‌تر باشد، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و هم‌افزایی میان دولت، صنعت و زیست‌بوم نوآوری افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: با این روند مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال خواهد.