خبرگزاری مهر - گروه استانها، محدثه میرجلیلی: یزد در کشاورزی کمآب، سالهاست با تکیه بر بهرهوری و مدیریت مزرعه، نام خود را در کنار استانهای شاخص کشور حفظ کرده است. در استانی که بارش محدود و تبخیر بالا، هرگونه تولید را به آزمونی دشوار تبدیل میکند، پسته مهمترین محصول راهبردی باغی به شمار میرود؛ محصولی که هم در اشتغال روستایی اثرگذار است و هم در ارزآوری، سهم دارد.
یزد قطب جدی پسته؛ فعالیت ۳۴۰۹ بهرهبردار پسته در استان یزد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت پسته استان، از ترکیب گسترده بهرهبرداران و سطح قابل توجه باغات خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۴۰۹ بهرهبردار در حوزه پسته استان فعال هستند و ۷۲ هزار و ۳۸۵ هکتار از اراضی استان زیرکشت این محصول قرار دارد؛ از این میزان، ۴۲۹۶ هکتار غیر بارور و ۶۸ هزار و ۸۹ هکتار بارور است و مجموع تولید سالانه به ۹۲ هزار و ۱۸۴ تن میرسد.
عباس حاجی حسینی با اشاره به پراکندگی تولید در شهرستانهای مختلف افزود: خاتم رتبه نخست تولید پسته در استان را در اختیار دارد، مهریز در جایگاه دوم قرار گرفته، اردکان رتبه سوم را به خود اختصاص داده و مروست در جایگاه چهارم ایستاده است و گستردگی و تنوع در تولید پسته در یزد را نشان میدهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد همچنین از ظرفیت ارزی این محصول سخن گفت و تأکید کرد: از محل صادرات ۵۶ هزار تن پسته، حدود ۳۹۱ میلیون دلار ارزآوری برای استان ثبت شده است؛ رقمی که بهخوبی نشان میدهد پسته، فراتر از یک محصول باغی، یک دارایی راهبردی برای اقتصاد یزد است.
حاجیحسینی در عین حال، از مشکل آزمایشگاههای تخصصی و نیز موانع صادرات پسته بهعنوان دو چالش جدی یاد کرد؛ مسائلی که به گفته او باید پیش از آغاز فصل برداشت، برای آنها تصمیم عملی گرفته شود.
مشکل آزمایشگاه؛ حلقه ناقص در زنجیره پسته
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر این نکته تأکید کرد که بخش مهمی از مشکل پسته یزد نه در تولید، بلکه در حلقههای پس از تولید رخ میدهد، وقتی محصولی در این حجم تولید میشود، باید زیرساختهای آزمایشگاهی، پایش کیفی و سازوکارهای صادراتی متناسب با آن نیز فراهم باشد تا پسته یزد در بازار جهانی بماند.
ضرورت راهاندازی انجمن پسته جهت رفع موانع و سازوکارهای صادراتی در یزد
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری استانداری یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم ساماندهی و تشکیل انجمن پسته یزد گفت: وقتی صادرکنندگان، فرآوریکنندگان و باغداران هر کدام با مسیر جداگانه حرکت کنند، قیمتگذاری و برنامه صادراتی نیز دچار ناپایداری میشود.
مرتضی محمودی با اشاره به اینکه پسته یزد ظرفیت بالایی در بازارهای داخلی و خارجی دارد، اظهار کرد: نبود یک مرجع تخصصی و واحد، سبب شده تصمیمسازیها پراکنده باشد و بخش خصوصی نیز نتواند با انسجام کافی در حوزه صادرات عمل کند.
وی افزود: انجمن پسته میتواند نقش یک اتاق فکر تخصصی را ایفا کند؛ نهادی که هم موانع صادراتی را شناسایی کند، هم میان صادرکنندگان و فعالان فرآوری هماهنگی بهوجود آورد و هم برای برندسازی پسته یزد در بازارهای هدف برنامهریزی کند
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود، بر این نکته تأکید کرد که پسته یزد نباید صرفاً به شکل خام یا کمبرند صادر شود، تا زمانی که محصول بهدرستی بستهبندی، برند و معرفی نشود، بخش مهمی از ارزش افزوده آن در بیرون از استان و حتی خارج از کشور شکل میگیرد، انجمن پسته میتواند زمینه عبور از این وضعیت را فراهم کند و با تمرکز بر بازارهای هدف، مسیر صادرات را حرفهایتر سازد.
خاتم؛ قطب اصلی پسته یزد با نگاه تازه به کیفیت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم در گفتوگو با خبرنگار مهر از جایگاه ویژه این شهرستان در تولید پسته سخن گفت و تأکید کرد: خاتم با بیش از ۱۴ هزار هکتار باغ بارور و ۶۰ واحد فرآوری، محور اصلی تولید این محصول در استان یزد است.
ناصر محمودی گفت: رویکرد شهرستان، عبور از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت مدیریت علمی و ارتقای کیفیت است؛ زیرا بدون بهبود کیفیت، حضور پایدار در بازارهای داخلی و خارجی ممکن نخواهد بود.
وی افزود: پسته برای خاتم فقط یک محصول اقتصادی نیست، بلکه پیشران اصلی توسعه محلی است. به همین دلیل، حمایت از باغداران و تقویت واحدهای فرآوری در اولویت مدیریت شهرستان قرار دارد تا محصولی با استاندارد بالاتر به بازار برسد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی گفت: از مرحله کاشت تا برداشت و فرآوری، همه حلقهها باید بر مبنای اصول علمی تنظیم شوند. کیفیت مهمترین عامل در حفظ بازار است که اگر محصول در این مرحله آسیب ببیند، جبران آن در بازارهای صادراتی بسیار دشوار خواهد بود.
توسعه صادرات در گرو حمایت از باغداران است
توسعه صادرات، بدون پشتیبانی واقعی از باغداران ممکن نیست، زمانی که باغدار با آموزش، نهاده مناسب و فرآوری استاندارد همراه شود، محصول نهایی نیز توان رقابت بیشتری خواهد داشت و جایگاه تولید پسته استان تثبیت میشود.
پسته یزد امروز در نقطهای ایستاده که هم ظرفیت رشد دارد و هم با چالشهای جدی روبهروست. از یکسو، استان با بیش از ۷۲ هزار هکتار سطح زیرکشت، ۹۲ هزار تن تولید و ۳۹۱ میلیون دلار ارزآوری، یکی از بازیگران مهم این حوزه در کشور به شمار میرود؛ از سوی دیگر، آزمایشگاههای تخصصی، استانداردهای بهداشتی، حملونقل، فرآوری، نوسان انرژی و ساماندهی صادرات همچنان نیازمند تصمیمگیری فوری و عملی هستند.
پسته یزد اگرچه از دل اقلیمی خشک برآمده، اما برای ماندگاری در بازارهای جهانی، به مدیریتی دقیق، متحد و آیندهنگر نیاز دارد؛ مدیریتی که بتواند هم تولیدکننده را حفظ کند، هم کیفیت را بالا ببرد و هم مسیر صادرات را هموار سازد.
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