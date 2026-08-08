خبرنگاران، تلاش دشمن برای ایجاد انشقاق اجتماعی را ناکام گذاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار در پیامی این روز را تبریک گفت. در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»
هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، یادآور مجاهدتهای بیوقفه طلایهداران جبهه آگاهی و راویان صداقتی است که با سلاح قلم، به نبرد با تاریکی و تحریف میروند. این روز را به تمامی اصحاب رسانه، خبرنگاران دلسوز، فعالان فضای مجازی و تلاشگرانی که با نگارش، ویرایش و ساختاردهی حرفهای به محتوای خبری و ارتباطات دیجیتال، یاریگر حقیقت هستند، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
سالی که گذشت، سالی پرفراز و نشیب و آکنده از رویدادهای تاریخی، حماسهها و آزمونهای بزرگ برای ملت ایران و به تبع آن برای جامعه رسانهای کشور بود. در کوران حوادث خطیری، چون «جنگ ۱۲ روزه» و تقابل همهجانبه در «جنگ رمضان»، این خبرنگاران و افسران جنگ نرم بودند که با مدیریت هوشمندانه کانالهای ارتباطی و انتشار دقیق اخبار، توطئه امپراتوری رسانهای دشمن برای ایجاد یأس و انشقاق را خنثی کردند و امید و پایداری را به جامعه تزریق کردند.
اصحاب رسانه استان یزد در این یک سال، در خط مقدم «جهاد تبیین» ایستادند؛ چه آن زمان که با چشمانی اشکبار، شکوهِ حضور و وفاداری ملت را در مراسم وداع و تشییع تاریخی قائد شهید امت اسلامی به تصویر کشیدند و چه در روزهای اخیر که با تلاشهای شبانهروزی، ابعاد وسیع و معنوی حماسه عظیم اربعین حسینی (ع) و خدمترسانی مواکب دارالعباده را به شایستگی در بستر رسانهها و شبکههای اطلاعرسانی ثبت و ضبط کردند.
امروز، توسعه همهجانبه استان یزد و حرکت به سمت افقهای روشن اقتصادی و اجتماعی، نیازمند همراهی، نقد منصفانه و راهبری افکار عمومی توسط رسانههایی است که با درک شرایط حساس کنونی، منافع ملی و استانی را نصبالعین خود قرار میدهند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه رسانه، از تلاشهای مخلصانه تکتک خبرنگاران، مدیران مسئول، سردبیران، تدوینگران اخبار و تمامی فعالان عرصه اطلاعرسانی استان دارالعباده یزد صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم. از درگاه خداوند منان، برای شما عزیزان که وجدان بیدار جامعه هستید، تندرستی، توفیق روزافزون و استواری در مسیر حق و حقیقت را مسئلت دارم.
محمدرضا بابایی، استاندار یزد
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