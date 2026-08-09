تداوم پایش‌ محیط زیست یزد برای شناسایی منشأ بوهای نامطبوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان یزد، در پی گزارشهای مردمی و درخواستهای ثبتشده از خردادماه سال جاری، تیمهای کارشناسی این اداره بهصورت مستمر و در ساعات مختلف شبانهروز نسبت به پایش میدانی مناطق مختلف شهر یزد، شاهدیه، شهرک صنعتی یزد و محدودههای پیرامونی اقدام کردهاند.
در تازهترین پایش که از ساعت ۲۲ شب تا ۳ بامداد انجام شد، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست ضمن بازدید از نقاط مختلف و گفتوگو با شهروندان، وضعیت انتشار بوهای نامطبوع را مورد بررسی قرار دادند. همچنین با رصد مسیرهای احتمالی انتشار آلودگی، تعدادی از کانونهای مستعد ایجاد آلودگی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج بررسیهای میدانی نشان میدهد در برخی مقاطع زمانی، تخلیه و رهاسازی غیرمجاز فاضلاب صنعتی و بهداشتی در برخی محدودهها میتواند در تشدید انتشار بوهای نامطبوع و آلودگی محیط مؤثر باشد. در این راستا، موضوع در دستور کار کارشناسی قرار گرفته و اقدامات قانونی و نظارتی لازم برای شناسایی عوامل مؤثر و جلوگیری از تکرار آن در حال انجام است.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یزد با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، موضوع بوهای نامطبوع را تا حصول نتیجه نهایی و رفع عوامل مؤثر بهصورت مستمر دنبال خواهد کرد و از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه آلودگی زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی ۱۵۴۰ به این اداره اطلاع دهند.
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