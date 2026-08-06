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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

آسوشیتدپرس خبر داد؛

ضربه مغزی بیش از ۷۰۰ نظامی آمریکایی در حملات ایران

ضربه مغزی بیش از ۷۰۰ نظامی آمریکایی در حملات ایران

خبرگزاری آسوشیتدپرس اذعان کرد که نزدیک به ۷۰۰ نفر از نظامیان آمریکایی در حملات پهپادی و موشکی ایران به پایگاه‌های‌ آنها در خاورمیانه و سایر درگیری‌ها زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی با اذعان به حجم بالای خسارت‌های ناشی از جنگ علیه ایران برای آمریکا نوشت: اثرات ماندگار آسیب‌های مغزی ناشی از ضربه، نگرانی‌های جدیدی را در مورد تلفات جنگ ایران بر سربازان آمریکایی که در جریان درگیری بدون پایان مشخص، از این زخم‌ها رنج می‌برند، ایجاد کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: نزدیک به ۷۰۰ نفر از اعضای ارتش ایالات متحده در اثر حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌های خاورمیانه و سایر درگیری‌ها زخمی شده‌اند. طبق بیانیه‌های عمومی مقامات نظامی، اکثر آنها دچار آسیب‌های مغزی ناشی از ضربه شده‌اند ولی به خدمت بازگشته‌اند.

این گزارش تأکید می کند که آسیب‌هایی که حتی در مواردی که در ابتدا خفیف به نظر می‌رسد، ممکن است سال‌ها بعد با اختلالات حافظه، سردردهای مزمن، سرگیجه و مشکلات شناختی بروز کند.

گزارش آسوشیتدپرس در حالی است که شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، ماه گذشته بر خلاف نظر منابع پزشکی و واقعیت های میدانی، اکثر قریب به اتفاق آسیب‌ها را «ضربه مغزی جزئی» نامید.

کد مطلب 6909985

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