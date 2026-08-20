ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن ماهی و اشتغال ۳۰۰ نفر در مجتمع سپیددشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند با اشاره به ظرفیتهای طبیعی لرستان در حوزه آبزیپروری اظهار داشت: مجتمع آبزیپروری سپیددشت در زمینی به مساحت ۹ هکتار از سال ۱۳۹۴ وارد مرحله اجرا شد و با توجه به ظرفیتهای آبی منطقه و وجود رودخانه مناسب، تأمین آب مورد نیاز این مجموعه از طریق اجرای طرح انتقال آب در دستور کار قرار گرفت.
اجرای زیرساختهای انتقال آب مجتمع سپیددشت
وی افزود: در قالب این طرح، احداث یک بند و اجرای حدود ۲ کیلومتر خط انتقال آب پیشبینی شد و برای اجرای آن عملیات گسترده عمرانی، خاکبرداری و آمادهسازی مسیر انجام گرفت.
مدیرکل شیلات لرستان با بیان اینکه اجرای این پروژه میتواند زمینهساز رونق اقتصادی منطقه باشد، تصریح کرد: لرستان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه منابع آبی و رودخانهها برخوردار است و در صورت حمایت و فراهم شدن زیرساختهای لازم، امکان ایجاد بیش از ۱۰ مجتمع آبزیپروری در نقاط مختلف استان وجود دارد.
بیرانوند با اشاره به جایگاه لرستان در تولید آبزیان ادامه داد: استان با تولید بیش از ۴۵ هزار تن ماهی، از استانهای برتر کشور در این حوزه محسوب میشود و توسعه مجتمعهای آبزیپروری میتواند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان کمک کند.
بهرهبرداری از فاز نخست مجتمع
وی درباره آخرین وضعیت مجتمع آبزیپروری سپیددشت نیز گفت: این پروژه در سه فاز طراحی و پیشبینی شده است که فاز نخست آن با سرمایهگذاری بخش خصوصی آماده بهرهبرداری شده و در روزهای آینده وارد مرحله بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرکل شیلات لرستان افزود: دو فاز دیگر پروژه نیز در برنامه سرمایهگذار قرار دارد و پیگیریهای لازم برای اجرای آنها در حال انجام است که با تکمیل مجموعه فازهای پیشبینیشده، ظرفیت تولید مجتمع به بیش از هزار تن محصول آبزی خواهد رسید.
بیرانوند با اشاره به آثار اشتغالزایی این طرح اظهار کرد: با تکمیل فازهای مختلف مجتمع، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳۰۰ نفر فراهم خواهد شد که میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی منطقه داشته باشد.
حرکت به سمت تکمیل زنجیره تولید آبزیان
وی تکمیل زنجیره تولید را یکی از برنامههای مهم مجتمع آبزیپروری سپیددشت عنوان کرد و گفت: در مراحل بعدی، ایجاد واحدهای عملآوری و فرآوری ماهی و همچنین کارخانه تولید خوراک آبزیان در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل شیلات لرستان خاطرنشان کرد: راهاندازی این واحدها علاوه بر تأمین نیاز مجتمع سپیددشت، میتواند بخشی از نیاز مزارع آبزیپروری بالادست و سایر مناطق استان را نیز تأمین کرده و به تکمیل زنجیره تولید و کاهش وابستگی به خارج از استان کمک کند.
اجرای عملیات گسترده عمرانی
بیرانوند درباره اقدامات انجامشده برای ایجاد زیرساختهای مجتمع نیز بیان کرد: در جریان اجرای پروژه، بیش از ۱۲ هزار مترمکعب عملیات عمرانی انجام شده و بیش از ۷۵۰ تن میلگرد و حدود ۵۸۰ شاخه لوله برای اجرای زیرساختها و انتقال آب مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: برای آمادهسازی مسیر انتقال آب نیز عملیات انفجار و حدود ۳۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری در نقاط مختلف انجام شده که بیانگر حجم قابل توجه عملیات عمرانی و زیرساختی اجراشده در این پروژه است.
واگذاری پروژه به بخش خصوصی
مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به روند واگذاری این پروژه گفت: مجتمع آبزیپروری سپیددشت پس از سالها پیگیری و اجرای اقدامات زیرساختی، در سال ۱۴۰۴ به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایهگذار نیز فاز نخست پروژه را برای بهرهبرداری آماده کرده است.
بیرانوند ابراز امیدواری کرد: با آغاز فعالیت فاز نخست و اجرای دو فاز دیگر، مجتمع سپیددشت به یکی از مراکز مهم تولید آبزیان در استان تبدیل شود و زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه آبزیپروری با استفاده از ظرفیت رودخانهها و منابع آبی استان، یکی از مسیرهای مهم برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در لرستان است و شیلات استان از حضور و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه حمایت خواهد کرد.
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