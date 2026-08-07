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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

اعلام «پیروزی مجازی» ترامپ در جنگ ایران

اعلام «پیروزی مجازی» ترامپ در جنگ ایران

رئیس‌جمهور آمریکا لینک مقاله‌ای را در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» بازنشر کرد که به پیروزی خیالی او در جنگ علیه ایران اشاره کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که این روزها زیاد درباره پیروزی خیالبافی می کند، لینک مقاله ای با تیتر «دونالد ترامپ در جنگ با ایران، برنده شد» را در شبکه اجتماعی خودش موسوم به «تروث سوشال» بازنشر کرد.

بر اساس این گزارش، مقاله مذکور را «جیمز جی کارافانو» برای انتشار در وبگاه «۱۹فورتی فایو» نوشته است.

در توضیح این مقاله آمده است: «حداکثری‌گرایان، خواهان تغییر رژیم بودند، حداقلی‌گرایان هیچ اقدامی را نمی‌خواستند و تردیدکنندگان نیز تنها سردرگمی و تغییر موضع می‌بینند. پاسخ کارافانو این است: پیروز کسی است که تعریف پیروزی را تعیین می‌کند؛ و هر طرف را که نگاه کنید، منطقه در حال حرکت در مسیر مورد نظر ترامپ است.»

ترامپ مقاله‌ای را با عنوان پیروزی خیالی در جنگ ایران بازنشر کرد

کد مطلب 6910178

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    نظرات

    • محمد IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اقای این خوک زرد دلش خوش بگه من برنده شدم بزار به کل جهان که الان فهمیدن دیگه با ما نیاید ور برن

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