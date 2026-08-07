به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر جمعه در نشست هماهنگی برگزاری پیاده‌روی بزرگ «طریق‌الحسین» شهرستان دشتی اظهار کرد: پیاده‌روی جاماندگان اربعین یکی از برنامه‌های ارزشمند فرهنگی و مذهبی کشور است و باید با محتوایی غنی و حضور گسترده مردم برگزار شود.

وی با تأکید بر مردمی بودن این آیین افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان امدادی و انتظامی برای برگزاری باشکوه، ایمن و منظم این مراسم پای کار هستند و تمام ظرفیت‌های شهرستان در این زمینه به کار گرفته می‌شود.

فرماندار دشتی با اشاره به گرمای هوا بر آغاز مراسم پس از اقامه نماز صبح تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی گسترده، ایمن‌سازی مسیر، استقرار موکب‌ها و فضاسازی با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین برنامه‌های این مراسم است.

وی ابراز امیدواری کرد نخستین پیاده‌روی «طریق‌الحسین» در شهرستان دشتی با حضور پرشور مردم برگزار و به یک سنت ماندگار فرهنگی و مذهبی تبدیل شود.

پیاده‌روی بزرگ «طریق‌الحسین» شهرستان دشتی روز چهارشنبه ۲۸ صفر همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، پس از اقامه نماز صبح از گلزار شهدای شهر خورموج آغاز و تا گلزار شهدای روستای بحیری ادامه خواهد یافت.