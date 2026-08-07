  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

مقاتلی: پیاده‌روی «طریق‌الحسین» در دشتی برگزار می‌شود

مقاتلی: پیاده‌روی «طریق‌الحسین» در دشتی برگزار می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی از برگزاری پیاده‌روی بزرگ «طریق‌الحسین» خبر داد و گفت: این برنامه باید با محوریت مردم و مشارکت دستگاه‌های اجرایی به یک حرکت ماندگار فرهنگی و مذهبی در شهرستان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر جمعه در نشست هماهنگی برگزاری پیاده‌روی بزرگ «طریق‌الحسین» شهرستان دشتی اظهار کرد: پیاده‌روی جاماندگان اربعین یکی از برنامه‌های ارزشمند فرهنگی و مذهبی کشور است و باید با محتوایی غنی و حضور گسترده مردم برگزار شود.

وی با تأکید بر مردمی بودن این آیین افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان امدادی و انتظامی برای برگزاری باشکوه، ایمن و منظم این مراسم پای کار هستند و تمام ظرفیت‌های شهرستان در این زمینه به کار گرفته می‌شود.

فرماندار دشتی با اشاره به گرمای هوا بر آغاز مراسم پس از اقامه نماز صبح تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی گسترده، ایمن‌سازی مسیر، استقرار موکب‌ها و فضاسازی با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین برنامه‌های این مراسم است.

وی ابراز امیدواری کرد نخستین پیاده‌روی «طریق‌الحسین» در شهرستان دشتی با حضور پرشور مردم برگزار و به یک سنت ماندگار فرهنگی و مذهبی تبدیل شود.

پیاده‌روی بزرگ «طریق‌الحسین» شهرستان دشتی روز چهارشنبه ۲۸ صفر همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، پس از اقامه نماز صبح از گلزار شهدای شهر خورموج آغاز و تا گلزار شهدای روستای بحیری ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6910224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها