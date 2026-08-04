طنین «لبیک یا حسین» جاماندگان اربعین حسینی در بهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه همزمان با فرا رسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شهرستان بهاباد شاهد حضور پرشور خیل عظیمی از دلدادگان و عاشقان آن حضرت در همایش پیاده‌روی «جاماندگان اربعین» بود.

در این مراسم معنوی که با شور و شوق وصف‌ناشدنی برگزار شد، جاماندگان از زیارت کربلای معلی، با قلوبی آکنده از غم و ارادت، از مسیر گلزار شهدای روستای کویجان به سمت حرم شهدای گمنام شهرستان بهاباد حرکت کردند.

عاشقان حسینی در این مسیر هشت کیلومتری، با زمزمه نواهای «لبیک یا حسین (ع)» و «یالثارات الحسین»، با آرمان‌های والای نهضت عاشورا تجدید بیعت کرده و یاد و خاطره پیاده‌روی نجف تا کربلا را گرامی داشتند. این حرکت نمادین با هدف هم‌دردی با کاروان اهل‌بیت امام حسین (ع) و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

در طول این مسیر، با برپایی موکب‌های پذیرایی توسط مردم و هیئت‌های مذهبی، از شرکت‌کنندگان در این همایش معنوی استقبال شد. مراسم در نهایت با تجمع در جوار حرم شهدای گمنام شهرستان بهاباد و قرائت پرفیض زیارت اربعین به پایان رسید.

شایان ذکر است آیین‌های مشابهی نیز با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار در بخش «آسفیچ» و روستای «احمدآباد» از توابع شهرستان بهاباد برگزار شد.