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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

طنین «لبیک یا حسین» جاماندگان اربعین حسینی در بهاباد

طنین «لبیک یا حسین» جاماندگان اربعین حسینی در بهاباد

یزد - همایش پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در بهاباد از مسیر گلزار شهدای روستای کویجان به سمت حرم شهدای گمنام شهرستان بهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه همزمان با فرا رسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شهرستان بهاباد شاهد حضور پرشور خیل عظیمی از دلدادگان و عاشقان آن حضرت در همایش پیاده‌روی «جاماندگان اربعین» بود.

طنین «لبیک یا حسین» جاماندگان اربعین حسینی در بهاباد

در این مراسم معنوی که با شور و شوق وصف‌ناشدنی برگزار شد، جاماندگان از زیارت کربلای معلی، با قلوبی آکنده از غم و ارادت، از مسیر گلزار شهدای روستای کویجان به سمت حرم شهدای گمنام شهرستان بهاباد حرکت کردند.

عاشقان حسینی در این مسیر هشت کیلومتری، با زمزمه نواهای «لبیک یا حسین (ع)» و «یالثارات الحسین»، با آرمان‌های والای نهضت عاشورا تجدید بیعت کرده و یاد و خاطره پیاده‌روی نجف تا کربلا را گرامی داشتند. این حرکت نمادین با هدف هم‌دردی با کاروان اهل‌بیت امام حسین (ع) و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

طنین «لبیک یا حسین» جاماندگان اربعین حسینی در بهاباد

در طول این مسیر، با برپایی موکب‌های پذیرایی توسط مردم و هیئت‌های مذهبی، از شرکت‌کنندگان در این همایش معنوی استقبال شد. مراسم در نهایت با تجمع در جوار حرم شهدای گمنام شهرستان بهاباد و قرائت پرفیض زیارت اربعین به پایان رسید.

شایان ذکر است آیین‌های مشابهی نیز با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار در بخش «آسفیچ» و روستای «احمدآباد» از توابع شهرستان بهاباد برگزار شد.

کد مطلب 6907978

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