محمودی:محاسبات دشمن در برابر اراده ملت ایران شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با تبیین جایگاه رفیع نماز در آموزه‌های دینی، اظهار داشت: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و روایات اهل‌بیت (ع)، نماز در صدر اولویت‌های واجبات الهی قرار دارد و غفلت از آن، زمینه‌ساز تبعیت از شهوات حیوانی و گرفتاری انسان در دنیا و آخرت است.

وی در ادامه با اشاره به سالروز تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی (ره)، برکات این نهاد را در هماهنگی رویدادهای ملی و انقلابی یادآور شد و افزود: حضور پرشور و مستمر مردم در میادین و خیابان‌ها که طی ۱۵۰ شب گذشته به ثبت رسیده، ثمره همین هماهنگی‌ها و پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های انقلاب است.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تحلیل مواضع اخیر سران آمریکا، تصریح کرد: تهدیدهای توخالی ترامپ و عقب‌نشینی شتاب‌زده تجهیزات نظامی آنان از منطقه، نشان‌دهنده شکست راهبردی دشمن در معادله قدرت با ایران اسلامی است؛ اعتراف اخیر ترامپ مبنی بر «سرسختی ملت ایران» مصداق بارز آیه «اشدا علی الکفار» است که نشان می‌دهد ملت ایران در برابر دشمنان مقتدرانه ایستاده است.

محمودی با مقایسه مداخلات نظامی پیشین آمریکا در کویت، افغانستان و عراق با مواجهه آنان در برابر ایران، تأکید کرد: دشمن با محاسبات غلط تصور می‌کرد ایران نیز مشابه دیگر کشورهاست، اما آنان نمی‌دانستند که در ایران با دولت طرف نیستند، بلکه با یک ملت متحد روبرو هستند؛ چنان‌که امام راحل (ره) فرمودند «من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم».

وی با اشاره به آمار رسمی هزینه‌های نظامی آمریکا، گفت: طبق آمارهای خودِ آمریکایی‌ها، حدود ۱۴۰۰ موشک در تقابل با ایران هدر رفته که تا سال‌ها قادر به جایگزینی آن نیستند. پیش از انقلاب، نظم دو ستونی آمریکا در خلیج‌فارس برقرار بود اما امروز مدیریت تنگه هرمز در اختیار نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ باز یا بسته‌بودن این تنگه اهمیت ثانویه دارد و آنچه مهم است، مدیریت راهبردی آن است که کاملاً در دستان نیروهای مسلح ما قرار دارد.

امام‌جمعه موقت اصفهان در پایان با اشاره به امنیت مطلوب مراسم اربعین امسال، خاطرنشان کرد: این رویداد حکایت از حضور هوشمندانه مردم دارد و دشمن باید بداند که حتی با گذشت زمان و تداوم جنگ‌های ترکیبی، هیچ خللی در عزم و اراده پولادین ملت ایران ایجاد نخواهد شد.