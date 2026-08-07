به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رمضان حافظی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مهدیشهر که در مصلای این شهر برگزار شد، با بیان اینکه «اربعین مدرسه آینده‌نگری ما است»، اظهار کرد: اربعین آمده است تا به ما بیاموزد که باید آینده را نیز ببینیم و حوادث را از افق آینده مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه اربعین نشان داد علم ایستادگی امام حسین(ع) بر زمین نمی‌ماند، افزود: هرچه از اربعین حسینی می‌گذرد، درخشش آن بیشتر می‌شود و علم و پرچم امام حسین(ع) بالاتر می‌رود.

نگاه به افق آینده؛ درس ماندگار اربعین

امام جمعه موقت مهدیشهر با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در تداوم نهضت عاشورا بیان کرد: اگر می‌خواستیم صحنه حق را تنها در عاشورا ببینیم، باید کار را تمام‌شده می‌دانستیم، اما حضرت زینب(س) افقی فراتر را می‌دیدند و همین نگاه موجب شد امروز شاهد حضور میلیون‌ها نفر از سراسر جهان در مراسم اربعین باشیم.

حافظی با بیان اینکه امروز نیز شاهد رویارویی جبهه حق و باطل هستیم، افزود: ایمان به سنت‌های الهی به انسان کمک می‌کند آینده را به‌درستی ببیند و به تحقق وعده‌های الهی ایمان داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت قرآن و سنت‌های الهی، اظهار کرد: اگر انسان به سنت‌های خداوند باور داشته باشد و قرآن را بهتر بشناسد، می‌تواند آینده را بهتر ببیند؛ چراکه قرآن بارها وعده داده است که حق بر باطل پیروز خواهد شد.

یاری خداوند در گرو تقویت ایمان و برداشتن گام نخست

امام جمعه موقت مهدیشهر با اشاره به وعده یاری خداوند به مؤمنان، گفت: خداوند وعده داده است که اگر انسان گام نخست را بردارد، او را یاری می‌کند و اگر ایمان خود را تقویت کنیم، نصرت الهی شامل حالمان خواهد شد.

حافظی با بیان اینکه این سنت الهی از گذشته تاکنون جاری بوده است، ادامه داد: زمانی که حضرت موسی(ع) برای نجات بنی‌اسرائیل قیام کرد، فرعون شروع به رجزخوانی کرد؛ امروز نیز شاهد تکرار چنین سخنانی از سوی ترامپ هستیم، اما حضرت موسی(ع) به سنت‌های الهی باور داشت و می‌دانست که خداوند او را یاری خواهد کرد.

وی در پایان با بیان اینکه «ما نزدیک قله هستیم»، خاطرنشان کرد: نباید تنها شرایط امروز را ببینیم؛ درست است که در این مسیر سختی‌هایی وجود دارد، اما باید آینده را نیز دید و بدون تردید آینده از آن ما خواهد بود.