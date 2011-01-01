کاپ نایب قهرمانی تکواندوی کشور به آذربایجان شرقی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، پانزدهمین دوره مسابقات قهرمان کشور تکواندو در اوزان زوج با شرکت 109 شرکت کننده برگزار شد که طی آن، تیم مازندران با دو مدال طلا، یک مدال نقره، یک مدال برنز و 48 امتیاز در مکان نخست قرار گرفت و تیم آذربایجان شرقی با دو مدال طلا، یک مدال نقره و 42 امتیاز دوم شد.

تیم البرز نیز با دو مدال نقره، دو مدال برنز و 37 امتیاز در جای سوم قرار گرفت و تیم‌های توابع تهران با یک مدال طلا، سه مدال برنز و 36 امتیاز و تهران با یک مدال طلا و یک مدال برنز و 33 امتیاز به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

در این دوره از رقابتها علیرضا شکوری در وزن 54 کیلوگرم مدال نقره گرفت، مجید رجبی در وزن 63 کیلوگرم به مدال خوش رنگ طلا دست یافت، مرتضی شیری در وزن هفتم (87- کیلوگرم ) مدال دومین مدال طلا را از آن خود کرد و حسن فلاحی راد به عنوان فنی ترین مربی برای استان افتخار آفرین شدند.

در این رقابتها 25 شرکت کننده حضور داشتند که نتایج کامل مسابقات بدین شرح است:

در وزن اول (54 کیلوگرم) 28 شرکت کننده شرکت داشتند که میلاد کهنسال از مازندران در مکان نخست قرار گرفت. علیرضا شکوری از آذربایجان شرقی دوم شد و حسن آقا زاده از توابع تهران و علی اکبر انوری فر از خراسان رضوی سوم مشترک شدند.

در وزن دوم (58 کیلوگرم) 30 تکواندوکار شرکت داشتند که ناصر قشمی از زنجان عنوان نخست را بدست آورد. مسعود خسروی از هرمزگان در مکان دوم ایستاد. میثم زنده بودی از بوشهر و میثم خداداد از توابع تهران سوم مشترک شدند.

در وزن سوم (63 کیلوگرم )32 شرکت کننده حضور داشتند که مجید رجبی از آذربایجان شرقی عنوان نخست را بدست آورد. محمد رضا بابادی از اصفهان در جای دوم قرار گرفت و عبدالرضا خوشه چی از البرز و محمد رضا سبک پا ازمازندران سوم شدند.

در وزن چهارم (68 کیلوگرم) 27 تکواندوکار حضور داشتند که روح اله ابراهیمی از مازندران مقام اول را کسب کرد. بهداد نور محمدی از البرز دوم شد و جواد طیبی از خراسان رضوی و وحید عیسی بیگلو از زنجان عنوان سوم مشترک را بدست آوردند.

در وزن پنجم (74 کیلوگرم) 28 شرکت کننده حضور داشتند که حسن شکری از تهران مقام اولی را کسب کرد احمد رهنما از گیلان دوم شد و رضاحیدری از توابع تهران و احسان امینی از گلستان در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در وزن ششم (80 کیلوگرم) 26 تکواندوکار شرکت داشتند که میثم رحیمی ازتوابع تهران اول شد. جواد کریمی از البرز در جای دوم ایستاد و علی ساعدی فر از خوزستان و میر جعفر حسینی از اردبیل سوم مشترک شدند.

در وزن هفتم (87- کیلوگرم ) 25 شرکت کننده حضور داشتند که مرتضی شیری از آذربایجان شرقی اول شد و احمد محمدی از مازندران در مکان دوم ایستاد و اصغر برزگر از تهران و علیرضا درویش پور از البرز سوم مشترک شدند.

در وزن هشتم (87+ کیلوگرم) 26 تکواندوکار شرکت داشتند که نحمد علی مومنی از فارس عنوان قهرمانی را بدست آورد. افشین ساکت از گیلان دوم شد و مصطفی مومنه از کرمانشاه و محمدرضا قائمه از تهران مشترکا سوم شدند.

بهترین‌های این دوره از رقابت‌ها نفرات زیر انتخاب شدند:

بهترین سرپرست: علیرضا پور محرر از البرز

بهترین داور: احمد اخلاقی از سمنان و مرتضی محمد پور از مازندران

بهترین مربی: ابوذر حسن پور از مازندران

فنی ترین مربی: حسن فلاحی راد از آذربایجان شرقی

فنی ترین بازیکن: روح اله ابراهیمی از مازندران

تیم منتخب اخلاق: استان کرمانشاه

مسابقات بانوان در روزهای یکشنبه و دوشنبه 12و 13 دی ماه در خانه تکواندو انجام می شود.