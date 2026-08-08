افزایش تقاضا برای تعمیر ماشین لباسشویی در اسلامشهر با خدمات در محل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت بالای لباسشویی باعث شده است تعویض دستگاه بسیار پرهزینه باشد و به همین دلیل اغلب خانواده ها تعمیر را ترجیح می دهند. علاوه براین، برخلاف گذشته، در شهرهای مختلف از جمله اسلامشهر، حضور تعمیرکار در محل علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه، شرایطی را فراهم کرده است تا خرابی لباسشویی بدون جا به جایی دستگاه فراهم شود.

چرا مردم بیشتر لباسشویی را تعمیر می کنند تا تعویض؟

بعد از خراب شدن لباسشویی و حتی سوختن برخی از قطعات مهم آن از جمله موتور، بسیاری از افراد تعمیر را بر تعویض دستگاه ترجیح می دهند. چند دلیل مهم برای این رفتار وجود دارد از جمله:

افزایش قیمت خرید دستگاه جدید: در سال های اخیر قیمت ماشین لباسشویی به شدت افزایش پیدا کرد و بسیاری از برندهای خارجی معتبر کمتر وارد بازار ایران می شوند. به همین دلیل بسیاری از خانواده ها برای کاهش هزینه ترجیح می دهند به جای خرید دستگاه جدید، خرابی لباسشویی را با هزینه کمتر برطرف کنند.

هزینه تعمیر بسیار کمتر از خرید است: در بیشتر موارد، هزینه تعمیر تنها بخش کوچکی از قیمت یک لباسشویی نو است. اگر موتور یا دیگ دستگاه آسیب جدی ندیده باشد، تعمیر هزینه زیادی ندارد.

بیشتر خرابی ها قابل تعمیر هستند: خرابی هایی مانند پمپ تخلیه، شیر برقی، برد الکترونیکی، تسمه، قفل درب در بسیاری از مواقع بدون نیاز به تعویض دستگاه برطرف می شوند و پس از تعمیر، لباسشویی می تواند سال ها بدون مشکل کار کند. این مورد زمانی درست است که برای تعمیر لباسشویی در اسلامشهر و سایر شهرها با مراکز معتبر تماس بگیرید.

تعمیر اصولی عمر دستگاه را افزایش می دهد: استفاده از قطعات اصلی و انجام تعمیر توسط تکنسین متخصص باعث می شود عملکرد لباسشویی به حالت قبل بازگردد و عمر مفید آن افزایش پیدا کند.

رایج ترین خرابی های ماشین لباسشویی

بسیاری از خرابی های ماشین لباسشویی قابل تعمیر هستند و تنها در شرایط بسیار حاد بهتر است دستگاه تعویض شود. در جدول زیر رایج ترین اشکالات و خرابی های ماشین لباسشویی و علت هر کدام ارائه شده است. علاوه براین، مشخص شده است که این خرابی ها قابل تعمیر هستند یا خیر؟

خرابی رایج علت‌های احتمالی آیا معمولاً در محل قابل تعمیر است؟ روشن نشدن لباسشویی خرابی برد، قفل درب، کابل برق یا کلید پاور بله تخلیه نشدن آب خرابی پمپ، گرفتگی فیلتر یا شیلنگ بله نچرخیدن دیگ خرابی تسمه، موتور یا برد بله لرزش و صدای زیاد خرابی کمک‌ها، بلبرینگ یا تراز نبودن دستگاه بله آبگیری نکردن خرابی شیر برقی، هیدروستات یا فشار کم آب بله نشتی آب پارگی شیلنگ، خرابی لاستیک درب یا پمپ بله گرم نشدن آب خرابی المنت یا سنسور دما بله نمایش ارور روی صفحه ایراد سنسورها، برد یا قطعات مختلف بسته به نوع ارور

چرا تعمیر لباسشویی در محل اهمیت دارد؟

درر زندگی آپارتمان نشینی یکی از چالش های مهم، جا به جایی وسایل سنگین و انتقال آنها به تعمیرگاه است. این کار به زمان و هزینه زیادی نیاز دارد و ممکن است دستگاه به اطراف برخورد کند و آسیب ببیند. در این صورت، اگر برای تعمیر لباسشویی سامسونگ در اسلامشهر و سایر برندها و شهرها با مراکزی تماس بگیرید که خدمات در محل ارائه می دهند، چند مزیت مهم دارد که عبارتند از:

جلوگیری از آسیب به دستگاه

ماشین لباسشویی جزو وسایل سنگین خانه است و جا به جایی آن نیاز به مهارت دارد. اگر این قبیل وسایل درست جا به جا نشوند، باعث آسیب به بدنه، اتصالات داخلی و قطعات حساس می شود. با آمدن تعمیرکار به محل و منزل می توان این مرحله را کاملا حذف کرد.

صرفه جویی در زمان و هزینه

جا به جایی لباسشویی به تعمیرگاه نیاز به زمان زیادی دارد. علاوه براین، هزینه آوردن دستگاه به بیرون از منزل و انتقال به تعمیرگاه خیلی بیشتر از تعمیر است. برای حل این مشکل کافیست با مراکز تعمیر لباسشویی ال جی در اسلامشهر و غیره که خدمات تعمیر در محل ارائه می دهند تماس بگیرید.

بررسی لباسشویی در شرایط واقعی

زمانیکه تعمیرکار به محل مراجعه می کند، می تواند نحوه نصب، اتصالات آب و برق، تراز بودن یا نبودن دستگاه را همزمان بررسی کند. این عوامل نقش بسیار مهمی در نحوه کار کردن لباسشویی دارند و تعمیرکار بهتر است در جریان این موارد قرار بگیرد.

تست لباسشویی بعد از تعمیر در محل

یکی دیگر از مزایای تعمیر لباسشویی در محل، امکان تست آن در شرایط واقعی محل نصب است. در این صورت اگر مشکل دستگاه رفع نشده باشد، همان لحظه بررسی و تعمیر می شود. برای درک بهتر این مساله شرایطی را تصور کنید که متوجه شوید لباسشویی بعد از انتقال به منزل و نصب مجدد هنوز خراب است!

اشتباهات رایج هنگام سپردن لباسشویی به تعمیرکار

سوال مهمی که در این شرایط ممکن است ذهنتان را درگیر کند این است که آیا همیشه تعمیر لباسشویی در محل خوب است؟ واقعیت این است، در شرایطی می توان به تمام مزایای تعمیر در محل دست پیدا کرد که تعمیرکار را درست انتخاب کرده باشید. در غیر این صورت چیزی جز خسارت و ضرر به همراه ندارد. متاسفانه برخی از افراد چند اشتباه بزرگ در انتخاب تعمیرکار دارند که عبارتند از:

انتخاب تعمیرکار فقط بر اساس قیمت پایین: ارزان ترین تعمیرکار همیشه بهترین گزینه نیست. گاهی استفاده از قطعات بی کیفیت یا تعمیر غیراصولی باعث می شود دستگاه در مدت کوتاهی دوباره دچار مشکل شود.

نداشتن اطلاعات کافی درباره سابقه تعمیرکار: سپردن لباسشویی به افراد بدون تجربه ممکن است باعث تشخیص اشتباه و آسیب به قطعات سالم دستگاه شود.

استفاده از قطعات بی کیفیت و فیک: قطعات فیک و تقلبی شاید هزینه اولیه تعمیر را کاهش دهند، اما دوام کمتری دارند و احتمال خرابی مجدد را افزایش می دهند.

چرا استفاده از قطعات اصلی اهمیت دارد؟

قطعات داخلی هر برند متناسب با طراحی سیستم آن از نظر جنس و ابعاد و ظاهر فرق دارد و حتما باید از قطعات اصلی استفاده شود. در صورت استفاده از قطعات فیک و تقلبی، به دلیل تناسب نداشتن با سیستم داخلی لباسشویی، ممکن است به سایر قطعات فشار وارد کند و باعث خرابی آنها شود.

تعمیر لباسشویی در اسلامشهر در محل با ری تعمیر

ری تعمیر یکی از مراکز تخصصی در زمینه تعمیر ماشین لباسشویی در اسلامشهر با قطعات اصلی است که برندهای مختلف را پشتیبانی می کند. از جمله برندهای لباسشویی که این مجموعه تعمیر می کند می توان به سامسونگ، ال جی، بوش، اسنوا، ایندزیت، پاکشوما، پارس، بهی، زانوسی، دیپوینت مجیک و کنوود اشاره کرد. این برندها همگی در محل و منزل شما با قطعات اصلی و اورجینال تعمیر شده و در نهایت گارانتی 6 ماهه ارائه می شود.

از جمله خدمات ری تعمیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عیب یابی و رفع کد خطاها و ارورها

آپدیت برنامه ماشین لباسشویی

تعمیر و تعویض برد لباسشویی

تعمیر تایمر و موتور ساعت لباسشویی

تست کامل سیم کشی لباسشویی

تعویض میکروسوئیچ لباسشویی

ترمیم و تعویض قطعات پلاستیکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این مجموعه می توانید نام ری تعمیر را در اینترنت جستجو کنید و یا با شماره ۰۹۳۳۸۲۹۷۲۹۸ تماس بگیرید.