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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

‏خبرنگاران پاسداران حقِ دانستن و چشمِ بیدار جامعه در برابر قدرت هستند

‏خبرنگاران پاسداران حقِ دانستن و چشمِ بیدار جامعه در برابر قدرت هستند

معاون اجرایی رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار نوشت: ‏خبرنگاران، مرزداران حقیقت‌اند؛ پاسداران حقِ دانستن و چشمِ بیدار جامعه در برابر قدرت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار نوشت: ‏خبرنگاران، مرزداران حقیقت‌اند؛ پاسداران حقِ دانستن و چشمِ بیدار جامعه در برابر قدرت.

‏در آوردگاه روایت‌ها، استقلال هر کشوری تنها در مرزهای جغرافیا پاسداری نمی‌شود؛ پاسداری اهل رسانه از حقیقت ایران، امروز بخش مهمِّ صیانت از منافع ملی است.

‏⁧ #روز_خبرنگار ⁩ گرامی باد.

کد مطلب 6910861
محسن صمیمی

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