‏خبرنگاران پاسداران حقِ دانستن و چشمِ بیدار جامعه در برابر قدرت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار نوشت: ‏خبرنگاران، مرزداران حقیقت‌اند؛ پاسداران حقِ دانستن و چشمِ بیدار جامعه در برابر قدرت.



‏در آوردگاه روایت‌ها، استقلال هر کشوری تنها در مرزهای جغرافیا پاسداری نمی‌شود؛ پاسداری اهل رسانه از حقیقت ایران، امروز بخش مهمِّ صیانت از منافع ملی است.



‏⁧ #روز_خبرنگار ⁩ گرامی باد.