‏خبرنگاران پاسداران حقِ دانستن و چشمِ بیدار جامعه در برابر قدرت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار نوشت: خبرنگاران، مرزداران حقیقتاند؛ پاسداران حقِ دانستن و چشمِ بیدار جامعه در برابر قدرت.
در آوردگاه روایتها، استقلال هر کشوری تنها در مرزهای جغرافیا پاسداری نمیشود؛ پاسداری اهل رسانه از حقیقت ایران، امروز بخش مهمِّ صیانت از منافع ملی است.
#روز_خبرنگار گرامی باد.
معاون اجرایی رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار نوشت: خبرنگاران، مرزداران حقیقتاند؛ پاسداران حقِ دانستن و چشمِ بیدار جامعه در برابر قدرت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار نوشت: خبرنگاران، مرزداران حقیقتاند؛ پاسداران حقِ دانستن و چشمِ بیدار جامعه در برابر قدرت.
کد مطلب 6910861
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