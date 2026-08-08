به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق یزدانشناس صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر هدفگذاریهای استراتژیک سازمان، اظهار کرد: فرآیند ذخیرهسازی از ابتدای مردادماه جاری با هدف تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار به شکلی نظاممند در جریان است.
وی افزود: با هدف تکمیل ذخایر راهبردی، عملیات ذخیرهسازی از طریق خرید مرغ منجمد از واحدهای تولیدی داخل استان و سایر استانهای کشور آغاز شده و تلاش ما بر این است که از حداکثر ظرفیت موجود در سردخانههای شرکت پشتیبانی امور دام استان بوشهر برای ذخیره کالاهای اساسی نظیر مرغ و گوشت منجمد استفاده شود تا از نوسانات احتمالی بازار جلوگیری شود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام بوشهر با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت از بخش تولید، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام با هدف حمایت از پایداری واحدهای مرغداری گوشتی، طرح خرید مرغ با قیمت حمایتی ۳۶۹ هزار تومان را اجرایی کرده است و در همین راستا، تاکنون بیش از ۱۰۰ تن مرغ منجمد داخلی از مرغداران استان بوشهر خریداری و به سردخانهها منتقل شده است.
طرح خرید مرغ مازاد
یزدانشناس با ارائه جزئیات فنی برای واحدهای تولیدی متقاضی تصریح کرد: واحدهای تولیدی میتوانند با مراجعه به اداره کل پشتیبانی امور دام استان، نسبت به انعقاد قرارداد و تحویل مرغ منجمد (شیرینگپک شده) اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در طرح خرید مرغ مازاد، محدوده وزنی محصولات بین ۱.۲ تا ۲.۲ کیلوگرم تعیین شده و تسویه حساب با واحدهای تولیدی بر اساس وزن مرغ تحویلی در درب سردخانه، به صورت نقدی یا تهاتر با نهاده (بر اساس قیمت روز در سامانه بازارگاه) انجام میپذیرد.
تأمین کالا از استانهای مختلف و تضمین پایداری عرضه
مدیرکل پشتیبانی امور دام بوشهر به گسترش شبکه تأمین از خارج از استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر خرید داخلی، برای تکمیل ظرفیت سردخانهها، فرآیند انتقال مرغ از سایر استانها نیز در حال انجام است که تاکنون تأمین کالا از استانهای همدان، اصفهان و خراسان جنوبی محقق شده و این عملیات تا رسیدن به ظرفیت کامل سردخانه ادامه خواهد داشت.
یزدانشناس با اطمینانبخشی به مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کرد: در حال حاضر هیچگونه نگرانی از نظر تأمین کالاهای اساسی در استان بوشهر وجود ندارد و ذخایر موجود، پاسخگوی نیاز است.
وی تاکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار، حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، به فعالیتهای ذخیرهسازی و عرضه منظم کالا ادامه خواهد داد.
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