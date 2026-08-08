به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی کردستان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه مقاومت و تابآوری در جامعه اظهار کرد: جامعهای که از پشتوانه معنوی و ایمانی برخوردار باشد، در برابر مشکلات و فشارها توان ایستادگی بیشتری خواهد داشت.
وی با اشاره به آیه ۱۵۳ سوره مبارکه بقره افزود: خداوند در این آیه مؤمنان را به یاری گرفتن از صبر و نماز دعوت میکند و همین موضوع نشان میدهد که معنویت یکی از مهمترین عوامل ایجاد استقامت در جامعه اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در کردستان عنوان کرد: هر اندازه ارتباط مردم با معنویت و ارزشهای دینی عمیقتر شود، روحیه مقاومت و ایستادگی نیز در جامعه تقویت خواهد شد.
پورذهبی ادامه داد: بخش مهمی از روحیه سلحشوری، ایستادگی و مقاومت مردم در شرایط دشوار، ریشه در باورهای دینی و فطری آنان دارد و این مسئله را نباید صرفاً در حد یک شعار تلقی کرد.
وی امیدآفرینی را دومین ضرورت در شرایط کنونی دانست و گفت: مسئولان و فعالان فرهنگی باید در سخنان و اقدامات خود، امید را در جامعه تقویت کنند و از بیان مطالبی که موجب تشدید نگرانی و ناامیدی مردم میشود، پرهیز داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت دقت در انعکاس اخبار و گزارشها تصریح کرد: جامعه امروز تا حدی تحت تأثیر فضای رسانهای قرار دارد و گاهی یک موضوع کوچک در افکار عمومی چندین برابر بزرگ جلوه داده میشود؛ بنابراین باید در روایت مسائل اجتماعی و اتفاقات مختلف، دقت و انصاف بیشتری به خرج داد.
پورذهبی، وحدت را سومین مؤلفه مهم در تقویت تابآوری جامعه عنوان کرد و افزود: اتحاد و همدلی باید با نیت الهی و برای رضای خدا شکل بگیرد؛ چراکه وحدتی که صرفاً ظاهری و بدون اخلاص باشد، نمیتواند آثار ماندگاری در جامعه ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم و همه جریانها و مجموعههای مختلف باید برای حفظ این سرمایه مهم اجتماعی تلاش کنند.
نماینده ولیفقیه در کردستان، افزایش تلاش مسئولان را از دیگر الزامات شرایط فعلی دانست و گفت: در دوران جنگ و شرایط دشوار، همه بخشها باید بیش از گذشته فعال باشند و مسئولیت خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
پورذهبی افزود: این مسئولیت تنها متوجه نیروهای نظامی و مجموعههایی که مستقیماً در عرصه دفاع فعالیت دارند نیست، بلکه دستگاههای اجرایی، فرهنگی، دانشگاهها، آموزش و پرورش و سایر مجموعهها نیز باید متناسب با شرایط موجود، فعالیتهای خود را افزایش دهند.
وی بر ضرورت برنامهریزی فرهنگی برای دانشگاهها و مدارس تأکید کرد و گفت: باید برای شرایط پیشرو برنامه مشخص داشت و در کنار اقدامات پیشگیرانه، زمینه آگاهیبخشی و تقویت روحیه دانشآموزان و دانشجویان را نیز فراهم کرد.
نماینده ولیفقیه در کردستان مهمترین بخش سخنان خود را به ضرورت تبیین وضعیت موجود، دستاوردهای انقلاب اسلامی و همچنین مظلومیتهای مردم و شهدای کشور اختصاص داد و اظهار کرد: مردم باید بدانند در طول سالهای گذشته چه دستاوردهایی در عرصههای مختلف حاصل شده و برای رسیدن به این پیشرفتها چه هزینههایی پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستاوردهای علمی و فناوری کشور برای افکار عمومی به اندازه کافی تبیین نشده است، افزود: وقتی دشمن دانشمندان کشور را هدف قرار میدهد، همین مسئله نشان میدهد که کشور در حوزه علم و فناوری به جایگاه مهمی دست یافته است؛ اما این پیشرفتها باید برای مردم بازگو و ملموس شود.
پورذهبی گفت: دستگاههای اجرایی نباید تصور کنند که نصب چند بنر و برگزاری چند برنامه برای معرفی دستاوردهای انقلاب کافی است، بلکه باید اقدامات و پیشرفتهای واقعی کشور را به زبان قابل فهم برای مردم تبیین کنند.
وی در ادامه بر اهمیت تبیین مظلومیتهای مردم و شهدای کشور تأکید کرد و گفت: همانطور که دستاوردهای انقلاب باید برای جامعه بیان شود، مظلومیتهایی که در جریان حوادث و جنگهای مختلف بر مردم تحمیل شده نیز باید روایت شود.
نماینده ولیفقیه در کردستان افزود: بخشی از جامعه از جزئیات اتفاقاتی که برای مردم، نیروهای نظامی، دانشمندان و خانوادههای شهدا رخ داده، اطلاع کافی ندارد و همین خلأ اطلاعاتی میتواند در درک درست شرایط تأثیرگذار باشد.
پورذهبی با اشاره به برخی شهدای استان کردستان عنوان کرد: باید خانوادههای شهدا مورد توجه قرار گیرند و مظلومیت آنان برای جامعه تبیین شود. دانشگاهها، دستگاههای اجرایی، سپاه، بسیج و مجموعههای فرهنگی میتوانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
وی پیشنهاد کرد: دانشگاهها و دیگر دستگاهها میتوانند گروههایی از استادان و مسئولان را برای دیدار با خانواده شهدای استان اعزام کنند تا هم از این خانوادهها تجلیل شود و هم روایت زندگی و مظلومیت شهدا به جامعه منتقل شود.
نماینده ولیفقیه در کردستان با بیان اینکه تابآوری زمانی تقویت میشود که جامعه از واقعیتهای میدان اطلاع داشته باشد، اظهار کرد: مردم باید بدانند کشور برای حفظ استقلال، امنیت و پیشرفت خود چه هزینههایی پرداخت کرده است.
پورذهبی افزود: بیان دقیق حوادث، شهادتها، خسارتها و فداکاریهای صورت گرفته، به معنای ایجاد نگرانی نیست؛ بلکه اگر درست و صادقانه روایت شود، میتواند موجب تقویت روحیه مقاومت و افزایش انسجام اجتماعی شود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها در این زمینه گفت: سپاه، بسیج، دولت، دفتر نماینده ولیفقیه، دانشگاهها، آموزش و پرورش و دستگاههای فرهنگی هر کدام باید سهم خود را در تبیین واقعیتها و تقویت روحیه مردم ایفا کنند.
نماینده ولیفقیه در کردستان در پایان خاطرنشان کرد: اگر جامعه بداند در برابر چه فشارها و مشکلاتی ایستادگی کرده و برای حفظ امنیت و عزت خود چه هزینههایی پرداخته است، روحیه مقاومت و تابآوری آن افزایش خواهد یافت و باید این واقعیتها با زبان مناسب برای نسل امروز بیان شود.
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