  1. استانها
  2. همدان
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

تجدید میثاق خبرنگاران و اصحاب رسانه همدان با آرمان‌های شهدا و انقلاب

تجدید میثاق خبرنگاران و اصحاب رسانه همدان با آرمان‌های شهدا و انقلاب

همدان- همزمان با روز خبرنگار جمعی از خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای همدان با حضور در گلزار شهدای همدان بار دیگر با آرمان‌های والای شهدای گران‌قدر و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز خبرنگار صبح شنبه جمعی از خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای استان همدان با حضور در گلزار شهدای باغ بهشت همدان بار دیگر با آرمان‌های والای شهدای گران‌قدر و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

در این آیین معنوی که به مناسبت هفدهم مردادماه سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار برگزار شد، مدیران، سردبیران و خبرنگاران رسانه‌های مختلف استان اعم از خبرگزاری‌ها، مطبوعات محلی، پایگاه‌های خبری و صداوسیما حضور داشتند. حاضران با حضور در مزار شهید حسین همدانی و شهید علی شادمانی با قرائت فاتحه، اهدای شاخه‌های گل و شستشوی قبور مطهر شهدا با گلاب، به مقام شامخ مجاهدان راه حق و فضیلت ادای احترام کردند.

فعالان رسانه‌ای استان همدان در این مراسم با تاکید بر ادامه راه شهدا به‌ویژه شهدای رسانه، متعهد شدند که در عرصه جهاد تبیین، آگاهی‌بخشی و خنثی‌سازی توطئه‌های رسانه‌ای دشمنان گام بردارند چراکه قلم خبرنگاران متعهد، سلاح موثری در دفاع از ارزش‌های اسلامی، عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری منصفانه در مسیر پیشرفت جامعه است.

امسال هفته خبرنگار در استان همدان با شعار«تا پای جان برای ایران» برگزار می‌شود.

کد مطلب 6910882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه