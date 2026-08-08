به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز خبرنگار صبح شنبه جمعی از خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای استان همدان با حضور در گلزار شهدای باغ بهشت همدان بار دیگر با آرمان‌های والای شهدای گران‌قدر و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

در این آیین معنوی که به مناسبت هفدهم مردادماه سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار برگزار شد، مدیران، سردبیران و خبرنگاران رسانه‌های مختلف استان اعم از خبرگزاری‌ها، مطبوعات محلی، پایگاه‌های خبری و صداوسیما حضور داشتند. حاضران با حضور در مزار شهید حسین همدانی و شهید علی شادمانی با قرائت فاتحه، اهدای شاخه‌های گل و شستشوی قبور مطهر شهدا با گلاب، به مقام شامخ مجاهدان راه حق و فضیلت ادای احترام کردند.

فعالان رسانه‌ای استان همدان در این مراسم با تاکید بر ادامه راه شهدا به‌ویژه شهدای رسانه، متعهد شدند که در عرصه جهاد تبیین، آگاهی‌بخشی و خنثی‌سازی توطئه‌های رسانه‌ای دشمنان گام بردارند چراکه قلم خبرنگاران متعهد، سلاح موثری در دفاع از ارزش‌های اسلامی، عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری منصفانه در مسیر پیشرفت جامعه است.

امسال هفته خبرنگار در استان همدان با شعار«تا پای جان برای ایران» برگزار می‌شود.