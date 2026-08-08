به گزارش خبرگزاری مهر، زین‌العابدین قراچورلوی با اشاره به حجم گسترده جابه‌جایی زائران اربعین حسینی اظهار کرد: در ایام اربعین، ۴۰ هزار و ۱۷۲ نفر زائر از پایانه‌های استان قم به مرزهای کشور عراق اعزام شدند که از این تعداد، حدود ۲۸ هزار نفر به مرز مهران و سایر زائران نیز به مرزهای شلمچه، چذابه و خسروی اعزام شدند.



وی افزود: جابه‌جایی این تعداد زائر با استفاده از هزار و ۴۱۸ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی برون‌شهری انجام شد و سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم با بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌های رفاهی، خدماتی و اجرایی، به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت زائران اربعین حسینی قرار داشت.



مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم با بیان اینکه خدمت‌رسانی به زائران تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت، گفت: تمام تمهیدات لازم برای رفاه و آسایش زائران در پایانه‌ها پیش‌بینی شده و نیروهای سازمان نیز در قالب شیفت‌های مختلف، آماده ارائه خدمات هستند.



قراچورلوی با اشاره به اقدامات رفاهی انجام‌شده در ایام اربعین تصریح کرد: به‌منظور تأمین آب مورد نیاز زائران، روزانه ۵۰۰۰ لیتر آب شیرین و بهداشتی در پایانه‌ها تأمین و همچنین حدود ۱۲ هزار بطری آب معدنی بین زائران توزیع شد.



وی از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در پایانه مرکزی خبر داد و عنوان کرد: در ایام اربعین حسینی، مراسم عزاداری و اقامه نماز جماعت در مسجد پایانه مرکزی برگزار شد و در راستای ترویج فرهنگ زیارت و تسهیل بهره‌مندی زائران از محتوای معنوی و فرهنگی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب زیارت اربعین و راهنمای زائر در ایستگاه فرهنگی سازمان بین زائران توزیع شد.



مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع) از اولویت‌های سازمان پایانه‌ها بوده است و این خدمات با هدف تسهیل تردد، افزایش رفاه و تأمین نیازهای زائران تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.