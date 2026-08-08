به گزارش خبرگزاری مهر، زینالعابدین قراچورلوی با اشاره به حجم گسترده جابهجایی زائران اربعین حسینی اظهار کرد: در ایام اربعین، ۴۰ هزار و ۱۷۲ نفر زائر از پایانههای استان قم به مرزهای کشور عراق اعزام شدند که از این تعداد، حدود ۲۸ هزار نفر به مرز مهران و سایر زائران نیز به مرزهای شلمچه، چذابه و خسروی اعزام شدند.
وی افزود: جابهجایی این تعداد زائر با استفاده از هزار و ۴۱۸ دستگاه اتوبوس، مینیبوس و تاکسی برونشهری انجام شد و سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم با بسیج تمام امکانات و ظرفیتهای رفاهی، خدماتی و اجرایی، بهصورت شبانهروزی در خدمت زائران اربعین حسینی قرار داشت.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم با بیان اینکه خدمترسانی به زائران تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت، گفت: تمام تمهیدات لازم برای رفاه و آسایش زائران در پایانهها پیشبینی شده و نیروهای سازمان نیز در قالب شیفتهای مختلف، آماده ارائه خدمات هستند.
قراچورلوی با اشاره به اقدامات رفاهی انجامشده در ایام اربعین تصریح کرد: بهمنظور تأمین آب مورد نیاز زائران، روزانه ۵۰۰۰ لیتر آب شیرین و بهداشتی در پایانهها تأمین و همچنین حدود ۱۲ هزار بطری آب معدنی بین زائران توزیع شد.
وی از برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی در پایانه مرکزی خبر داد و عنوان کرد: در ایام اربعین حسینی، مراسم عزاداری و اقامه نماز جماعت در مسجد پایانه مرکزی برگزار شد و در راستای ترویج فرهنگ زیارت و تسهیل بهرهمندی زائران از محتوای معنوی و فرهنگی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب زیارت اربعین و راهنمای زائر در ایستگاه فرهنگی سازمان بین زائران توزیع شد.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم خاطرنشان کرد: خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع) از اولویتهای سازمان پایانهها بوده است و این خدمات با هدف تسهیل تردد، افزایش رفاه و تأمین نیازهای زائران تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
قم- مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم از اعزام ۴۰ هزار و ۱۷۲ نفر زائر در ایام اربعین حسینی از پایانههای استان قم به مرزهای عراق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، زینالعابدین قراچورلوی با اشاره به حجم گسترده جابهجایی زائران اربعین حسینی اظهار کرد: در ایام اربعین، ۴۰ هزار و ۱۷۲ نفر زائر از پایانههای استان قم به مرزهای کشور عراق اعزام شدند که از این تعداد، حدود ۲۸ هزار نفر به مرز مهران و سایر زائران نیز به مرزهای شلمچه، چذابه و خسروی اعزام شدند.
نظر شما