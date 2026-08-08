به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «خبرنگاران، امانت‌داران حقیقت و راویان صادق تاریخ‌اند؛ صدایی که در سخت‌ترین روزها هم خاموش نمی‌شود و با تکیه بر قلم و اندیشه، پاسدار حافظه تاریخی ملت و نگهبان آگاهی جامعه است. ضمن تبریک روز خبرنگار، یاد همه شهدای راه حقیقت و شهدای عرصه رسانه در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی می‌داریم.»