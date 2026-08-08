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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

غرب از نگاه اندیشمندان عرب در سه ضلع بنیادگرایی، ملی‌گرایی و سکولاریسم

غرب از نگاه اندیشمندان عرب در سه ضلع بنیادگرایی، ملی‌گرایی و سکولاریسم

کتاب «غرب‌شناسی در نگاه اندیشمندان جهان عرب» به جهان غرب متأثر ازتعدد و تکثر اندیشه‌های سیاسی، در نیم قرن اخیر می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «غرب‌شناسی در نگاه اندیشمندان جهان عرب» نوشته نعیم شرافت، عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تازگی وارد بازار نشر شده است.

تقابل با شرق‌شناسی اصطلاح غرب‌شناسی در یک قرن اخیر در کشورهای شرقی و به تبع آن کشورهای اسلامی شکل می‌گیرد که در آن انسان شرقی به دنبال بازگشت به هویت و گذشته خویش است تا بتواند با پرده‌گشایی از ماهیت واقعی غرب، از زیر سلطه و هژمونی فکری و فرهنگی آن رهایی یابد.

غرب از نگاه اندیشمندان عرب در سه ضلع بنیادگرایی، ملی‌گرایی و سکولاریسم

در این میان برای غرب‌شناسی از اصطلاحات متعددی میان اندیشمندان عرب در یک قرن اخیر استفاده شده که استغراب بیشترین کاربرد را داشته و در مراتب پایین‌تر اصطلاحاتی همچون التغریب، التغرب، التفرنج و … دیده می‌شوند. تحولات سیاسی یک قرن اخیر جهان عرب، جریان‌های متعدد و به تبع آن رویکردهای گوناگونی را در مواجهه با غرب به وجود آورده است. سه ضلع بنیادگرایی، ملی‌گرایی و سکولاریسم، مثلثی را شکل می‌دهند که می‌توان تمام اندیشه‌های عربی معاصر را در آن گنجاند. بر همین اساس، غرب‌شناسی عربی نیز متأثر از همین تعدد و تکثر اندیشه‌های سیاسی، در نیم قرن اخیر به گونه‌های مختلف به وجود آمده است. کتاب پیش رو به دنبال ارائه تصویری کامل از نظریه‌ها و رویکردهای غرب‌شناسی عربی یا به تعبیری دیگر استغراب است.

کد مطلب 6911040
سیده فاطمه سادات کیایی

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