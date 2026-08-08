به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «غربشناسی در نگاه اندیشمندان جهان عرب» نوشته نعیم شرافت، عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تازگی وارد بازار نشر شده است.
تقابل با شرقشناسی اصطلاح غربشناسی در یک قرن اخیر در کشورهای شرقی و به تبع آن کشورهای اسلامی شکل میگیرد که در آن انسان شرقی به دنبال بازگشت به هویت و گذشته خویش است تا بتواند با پردهگشایی از ماهیت واقعی غرب، از زیر سلطه و هژمونی فکری و فرهنگی آن رهایی یابد.
در این میان برای غربشناسی از اصطلاحات متعددی میان اندیشمندان عرب در یک قرن اخیر استفاده شده که استغراب بیشترین کاربرد را داشته و در مراتب پایینتر اصطلاحاتی همچون التغریب، التغرب، التفرنج و … دیده میشوند. تحولات سیاسی یک قرن اخیر جهان عرب، جریانهای متعدد و به تبع آن رویکردهای گوناگونی را در مواجهه با غرب به وجود آورده است. سه ضلع بنیادگرایی، ملیگرایی و سکولاریسم، مثلثی را شکل میدهند که میتوان تمام اندیشههای عربی معاصر را در آن گنجاند. بر همین اساس، غربشناسی عربی نیز متأثر از همین تعدد و تکثر اندیشههای سیاسی، در نیم قرن اخیر به گونههای مختلف به وجود آمده است. کتاب پیش رو به دنبال ارائه تصویری کامل از نظریهها و رویکردهای غربشناسی عربی یا به تعبیری دیگر استغراب است.
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